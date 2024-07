Globaler Crash

Computerprobleme führen weltweit zu weitreichenden Störungen. Ein fehlerhaftes Cybersicherheits-Update von CrowdStrike soll Grund für die Probleme sein.

In Deutschland mussten unter anderem die Flughäfen Berlin, Düsseldorf, München und Hamburg zu Ferienbeginn zeitweise den Betrieb einstellen. Am Frankfurter Flughafen gab es derweil bislang keine größeren Probleme: "Die Fraport-Systeme am Frankfurter Flughafen laufen", sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport der Deutschen Presse-Agentur. "Es kann sein, dass einzelne Airlines betroffen sind. Momentan gibt es aber keine Probleme." Laut dem Sprecher könnten insbesondere Airlines aus den USA aber im Zuge der Probleme verspätet ankommen. Auch in anderen Ländern wurde laut Medienberichten neben dem Luftverkehr auch der Betrieb von Banken und Krankenhäusern gestört. So legte etwa die IT-Panne auch den Betrieb am Flughafen Zürich lahm. Aktuell seien keine Landungen mehr möglich, wie der Flughafen mitteilte. Flüge mit Ziel Zürich, die schon in der Luft sind, dürften aber noch aufsetzen. Mehrere Airlines haben Verspätungen, zahlreiche Flüge fallen ganz aus. Der Check-in muss teilweise von Hand gemacht werden. Der Flughafen empfiehlt Passagieren, sich bei ihrer Airline über den Stand des Fluges zu informieren.

Update-Fehler bei CrowdStrike

Medienberichten zufolge wurde als Auslöser ein Fehler in einem Programm-Update der IT-Sicherheitsfirma CrowdStrike vermutet. Unter anderem führte ein Energieunternehmen in Australien die Probleme darauf zurück. CrowdStrike sprach in einer Mitteilung an die Kunden von Problemen, wie die Technologie-Website "The Verge" schrieb. Nach Informationen der australischen Rundfunkanstalt ABC hat Crowdstrike bereits eine Lösung für die IT-Probleme bereitgestellt. ABC wiederum berief sich dabei auf ein größeres Cybersicherheitsunternehmen.

Der Fehler bei CrowdStrike habe wiederum Software von Microsoft gestört, berichteten Medien wie der Finanzdienst Bloomberg. Der Software-Riese meldete zuvor Probleme mit seinem Cloud-Service 365.

In den USA stoppte die Luftfahrtaufsicht FAA Flüge von Airlines wie United, American und Delta. Der europäische Billigflieger Ryanair sprach ebenfalls von Problemen. In Norddeutschland sagte das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Operationen ab.

Mit der Konzentration in der Software-Industrie passiert es immer wieder, dass zahlreiche Unternehmen von Problemen bei einzelnen Anbietern getroffen werden. So war zum Beispiel eine Cyberattacke auf den amerikanischen IT-Dienstleister Kaseya im Jahr 2021 bis nach Schweden zu spüren, wo die Supermarkt-Kette Coop fast alle Läden schließen musste.

Der durch den IT-Ausfall verursachte Schaden dürfte immens sein. Das bekommt auch die CrowdStrike-Aktie bereits zu spüren - im vorbörslichen NASDAQ-Handel geht es zeitweise um 15,27 Prozent nach unten auf 290,65 US-Dollar.

Dieser größere IT-Ausfall sei beunruhigend, sagte Analystin Susannah Streeter von der Investmentgesellschaft Hargreaves Lansdown: "Eine Fehlfunktion dieses Ausmaßes ist besorgniserregend, wenn man bedenkt, wie viele Störungen sie ausgelöst hat."

Die weltweiten IT-Probleme haben am Freitag auch europaweit insbesondere die Aktien des Reise- und Freizeitsektors belastet. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Travel & Leisure weitete seine Vortagesverluste aus und fiel um fast 3 Prozent. Damit rutschte er zudem unter wichtige charttechnische Durchschnittslinien, die kurz-, mittel- und langfristige Trends beschreiben.

Microsoft geht davon aus, dass die weltweiten Computer-Störungen bald behoben werden können. "Wir sind uns eines Problems bewusst, das Windows-Geräte aufgrund eines Updates von einer Softwareplattform eines Drittanbieters betrifft", sagte ein Microsoft-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. "Wir gehen davon aus, dass eine Lösung in Kürze gefunden wird."

Crowdstrike-Chef: Problem erkannt und behoben

Die IT-Sicherheitsfirma CrowdStrike hat den Fehler behoben, der mutmaßlich zu weltweiten Computerstörungen geführt hat. Kunden würden nun auf ein Download-Portal für ein neues Update verwiesen, schrieb Firmenchef George Kurtz bei der Online-Plattform X.

CrowdStrike is actively working with customers impacted by a defect found in a single content update for Windows hosts. Mac and Linux hosts are not impacted. This is not a security incident or cyberattack. The issue has been identified, isolated and a fix has been deployed. We… — George Kurtz (@George_Kurtz) July 19, 2024

Der Fehler habe in einer Aktualisierung der Crowdstrike-Software für Windows-Computer gesteckt, schrieb Kurtz. Das Problem sei erkannt und behoben worden. Es seien keine Cyberattacke und auch kein Sicherheitsvorfall gewesen.

Am Morgen war unter anderem der Luftverkehr von den Computerproblemen besonders schwer betroffen. So musste der Flughafen in Berlin zeitweise den Betrieb einstellen. In Hamburg war der Flugverkehr durch Probleme betroffener Airlines schwer beeinträchtigt.

Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX