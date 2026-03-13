GNW-News: Aduro unterzeichnet Absichtserklärung zur Entwicklung eines kommerziellen Lizenzpakets für die HydrochemolyticT-Technologie

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^LONDON, Ontario, March 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies

Inc.

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR185&utm_

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medium=PressRelease) (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)

(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie

nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und

erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat heute

bekannt gegeben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Aduro Energy

Inc. eine unverbindliche Absichtserklärung (?MOU") mit einem führenden globalen

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Unternehmen für technische Planung, Beschaffung und Bau (?GEPC") unterzeichnet

hat, um gemeinsam ein umfassendes kommerzielles Lizenzpaket für die

Hydrochemolytic(TM)-Technologie (?HCT") zu entwickeln und deren Einsatz in

verschiedenen Märkten zu unterstützen.

Der MOU gingen mehrere Monate intensiver technischer und kommerzieller

Abstimmungen zwischen Aduro und dem GEPC voraus, darunter der Austausch

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vorläufiger technischer Daten und die Evaluierung von Optionen zur Etablierung

eines kommerziellen Lizenzpakets.

Die MOU legt einen Rahmen sowie phasenweise strukturierte Aktivitäten fest, um

die Weiterentwicklung der Technologie und eines kommerziellen Lizenzmodells für

die HCT zu unterstützen. Darüber hinaus umfasst sie ein vorgefertigtes

Anlagenkonzept, mit dem das GEPC Industrieanlagen für das chemische Recycling

von gemischten und kontaminierten Post-Consumer-Kunststoffabfällen entwerfen und

bauen könnte, die für das mechanische Recycling nicht geeignet sind.

Das GEPC gehört zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich technische

Planung, Beschaffung und Bau (?EPC"). Das Unternehmen ist weltweit tätig und

verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Planung und Realisierung komplexer

Prozessanlagen für die Energie- und Chemieindustrie. Zudem kann es auf eine

lange Erfolgsgeschichte in der Zusammenarbeit mit Technologie-Lizenzunternehmen

zurückblicken, um Verfahrenstechnologien in kommerzielle Lizenzangebote zu

überführen. Die Zusammenarbeit im Rahmen der MOU sieht vor, das chemische und

prozesstechnische Know-how des Unternehmens mit den fortschrittlichen

Kompetenzen von GEPC in den Bereichen technischer Planung und Projektabwicklung

zu kombinieren, um modulare, konfigurierbare und reproduzierbare Anlagenkonzepte

für zukünftige Kunden zu entwickeln.

Das endgültige Ziel der MOU ist ein gemeinsam entwickeltes kommerzielles HCT-

Lizenzpaket (das?Lizenzpaket") sowie ein damit verbundenes lizenzbasiertes

Geschäftsprogramm (das?Lizenzgeschäft") für HCT-basierte

Kunststoffrecyclinganlagen. Das Lizenzgeschäft soll festlegen, wie HCT-Lösungen

für das fortschrittliche chemische Recycling von Kunststoffabfällen vermarktet,

bepreist, geliefert und für Kunden bereitgestellt werden.

Die aktuellen Maßnahmen im Rahmen der MOU und die potenzielle Zusammenarbeit mit

dem GEPC sind entsprechend dem HCT-Skalierungsplan ausgelegt. Dazu gehört auch

die First-of-a-Kind (?FOAK") (https://investors.adurocleantech.com/press-

releases/press-releases-details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Selects-Chemelot-

Industrial-Park-for-First-of-a-Kind-Industrial-

Plant/default.aspx?utm_source=Aduro%20FOAK%20Industrial%20Plant&utm_campaign=PR1

85&utm_medium=PressRelease)-Industrieanlage, deren Bau im Chemelot Industrial

Park in den Niederlanden vorgesehen ist. Die aus der aktuellen Next Generation

Process (?NGP") (https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-

releases-details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Achieves-Key-Milestone-with-NGP-

Pilot-Plant-Transitioning-to-Operating-

Campaigns/default.aspx?utm_source=Aduro%20NGP%20Pilot%20Plant&utm_campaign=PR185

&utm_medium=PressRelease)-Pilotanlage und der geplanten FOAK-Industrieanlage

gewonnenen Daten und Betriebserfahrungen sollen die ingenieurtechnische

Grundlage für das Lizenzpaket liefern. Durch die Kombination von Betriebsdaten

und Prozessverständnis der HCT mit den Umsetzungskapazitäten und der globalen

Projekterfahrung des GEPC beabsichtigen die Parteien, technische und

lieferbezogene Risiken zu reduzieren und ein Lizenzmodell zu schaffen, das

zukünftige HCT-basierte Projekte im industriellen Maßstab unterstützt.

Ofer Vicus, Chief Executive Officer von Aduro:?Diese MOU ist ein wichtiger

Schritt auf dem Weg zur Kommerzialisierung der Hydrochemolytic(TM)-Technologie."

?Aduro sieht die Lizenzierung als einen der wichtigsten Kanäle seiner

Markteinführungsstrategie an, und diese MOU unterstützt diese Ausrichtung. Die

Partnerschaft mit einem weltweit führenden EPC-Unternehmen unterstützt die

Überführung der HCT in ein kommerzielles Lizenzpaket sowie ein standardisiertes

Anlagenkonzept, das Kunden als industrielles Projekt bewerten können. Die NGP-

Pilotanlage ist kürzlich in die Phase der Betriebskampagne übergegangen und auch

die Standortwahl für die FOAK-Industrieanlage wurde abgeschlossen. Diese

Fortschritte unterstützen das im Rahmen der MOU vorgesehene phasenweise

Arbeitsprogramm. In den vergangenen Monaten haben die Teams von Aduro und dem

EPC-Unternehmen die technischen Anforderungen sowie die Vorgehensweise für die

nächste Arbeitsphase abgestimmt. Ich würdige den Einsatz auf beiden Seiten und

möchte allen Beteiligten für die Arbeit danken, die zu diesem Ergebnis geführt

hat."

Die MOU ist unverbindlich und verpflichtet keine der Parteien, eine bestimmte

Geschäftstransaktion durchzuführen. Alle Arbeiten im Rahmen dieser Vereinbarung

unterliegen einem einvernehmlich festgelegten Leistungsumfang, und jeder Schritt

der Zusammenarbeit, einschließlich der Entwicklung des Lizenzpakets und

jeglicher Lizenzgeschäfte, hängt von den technischen Ergebnissen, der

Finanzierung, dem Abschluss endgültiger Vereinbarungen sowie der Zustimmung der

zuständigen Leitungsorgane der Parteien ab.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter wasserbasierter

Technologien zum chemischen Recycling von Kunststoffabfällen, zur Umwandlung von

Schweröl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie zur Umwandlung

erneuerbarer Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien. Die

Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem

Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen

und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe

in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Informationen" und

?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und des

United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (zusammen

?zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die

sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie?erwartet",?geht davon

aus",?glaubt",?beabsichtigt",?plant",?potenziell",?Ziele",?könnte",

?wird",?sollte" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet und umfassen unter

anderem Aussagen zu: den erwarteten Vorteilen der MOU mit dem GEPC; den Umfang,

den Zeitplan und die Ergebnisse des im Rahmen der MOU vorgesehenen, in Phasen

unterteilten Arbeitsprogramms; die Entwicklung eines kommerziellen Lizenzpakets

und eines Lizenzgeschäfts für die Hydrochemolytic(TM)-Technologie (?HCT"); die

beabsichtigten Rollen und Beiträge von Aduro und dem GEPC im Zusammenhang mit

künftigen endgültigen Vereinbarungen; die Entwicklung, Inbetriebnahme und den

Betrieb der Next Generation Process (NGP)-Pilotanlage; die geplante First-of-a-

Kind (FOAK)-Industrieanlage in Europa, einschließlich Zeitplan, Standort,

Finanzierung, Genehmigungen, Bau und Inbetriebnahme; die Bewertung, Auswahl und

potenzielle Nutzung eines Standorts für die FOAK-Industrieanlage; die

Marktakzeptanz, Skalierbarkeit und Leistungsfähigkeit von HCT-basierten Lösungen

für das chemische Recycling von Post-Consumer-Kunststoffabfällen; sowie die

Fähigkeit, künftige HCT-basierte Projekte im Rahmen eines Lizenzmodells zu

initiieren und durchzuführen und technische, Ausführungs- oder Lieferrisiken

durch die Entwicklung vorgefertigter und wiederholbarer Anlagenkonzepte zu

reduzieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen

und Annahmen der Geschäftsführung zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und

unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können,

dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten

Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Ungewissheiten

umfassen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit: der technischen und

betrieblichen Leistungsfähigkeit der HCT im Pilot- und Industriemaßstab; der

Fähigkeit der Parteien, sich über Umfang, Zeitplan, Budgets und Erfolgskriterien

für etwaige stufenweise Arbeitsprogramme zu einigen; dem unverbindlichen

Charakter der MOU und dem Risiko, dass die Parteien keine endgültigen

Vereinbarungen abschließen; der Fähigkeit, mit dem GEPC und anderen Dritten

endgültige Vereinbarungen zu akzeptablen Bedingungen auszuhandeln und

abzuschließen; die Fähigkeit, das erforderliche Kapital, Genehmigungen,

Zulassungen, Ausrüstung und Dienstleistungen für die NGP-Pilotanlage, die FOAK-

Industrieanlage und etwaige zukünftige Projekte zu beschaffen; den Abschluss der

Sorgfaltsprüfung und den Erwerb oder das Leasing eines vorgeschlagenen Standorts

für die FOAK-Industrieanlage; Bau-, Inbetriebnahme- und Betriebsrisiken;

Änderungen der Marktbedingungen, der regulatorischen Rahmenbedingungen und der

Kundennachfrage nach chemischen Recyclinglösungen; Einschränkungen in der

Lieferkette und der Logistik; die Verfügbarkeit geeigneter Rohstoffe; die

Abhängigkeit von strategischen Partnern; Wettbewerbsdruck; sowie die sonstigen

Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten

des Unternehmens, die bei SEDAR+ und bei der U.S. Securities and Exchange

Commission (SEC) eingereicht wurden, aufgeführt sind.

Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen

in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum

Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine

Verpflichtung, diese zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen

oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist nach den geltenden

Wertpapiergesetzen erforderlich.

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