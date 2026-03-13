GNW-News: Aduro unterzeichnet Absichtserklärung zur Entwicklung eines kommerziellen Lizenzpakets für die HydrochemolyticT-Technologie
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^LONDON, Ontario, March 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies
Inc.
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR185&utm_
medium=PressRelease) (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)
(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie
nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und
erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat heute
bekannt gegeben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Aduro Energy
Inc. eine unverbindliche Absichtserklärung (?MOU") mit einem führenden globalen
Unternehmen für technische Planung, Beschaffung und Bau (?GEPC") unterzeichnet
hat, um gemeinsam ein umfassendes kommerzielles Lizenzpaket für die
Hydrochemolytic(TM)-Technologie (?HCT") zu entwickeln und deren Einsatz in
verschiedenen Märkten zu unterstützen.
Der MOU gingen mehrere Monate intensiver technischer und kommerzieller
Abstimmungen zwischen Aduro und dem GEPC voraus, darunter der Austausch
vorläufiger technischer Daten und die Evaluierung von Optionen zur Etablierung
eines kommerziellen Lizenzpakets.
Die MOU legt einen Rahmen sowie phasenweise strukturierte Aktivitäten fest, um
die Weiterentwicklung der Technologie und eines kommerziellen Lizenzmodells für
die HCT zu unterstützen. Darüber hinaus umfasst sie ein vorgefertigtes
Anlagenkonzept, mit dem das GEPC Industrieanlagen für das chemische Recycling
von gemischten und kontaminierten Post-Consumer-Kunststoffabfällen entwerfen und
bauen könnte, die für das mechanische Recycling nicht geeignet sind.
Das GEPC gehört zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich technische
Planung, Beschaffung und Bau (?EPC"). Das Unternehmen ist weltweit tätig und
verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Planung und Realisierung komplexer
Prozessanlagen für die Energie- und Chemieindustrie. Zudem kann es auf eine
lange Erfolgsgeschichte in der Zusammenarbeit mit Technologie-Lizenzunternehmen
zurückblicken, um Verfahrenstechnologien in kommerzielle Lizenzangebote zu
überführen. Die Zusammenarbeit im Rahmen der MOU sieht vor, das chemische und
prozesstechnische Know-how des Unternehmens mit den fortschrittlichen
Kompetenzen von GEPC in den Bereichen technischer Planung und Projektabwicklung
zu kombinieren, um modulare, konfigurierbare und reproduzierbare Anlagenkonzepte
für zukünftige Kunden zu entwickeln.
Das endgültige Ziel der MOU ist ein gemeinsam entwickeltes kommerzielles HCT-
Lizenzpaket (das?Lizenzpaket") sowie ein damit verbundenes lizenzbasiertes
Geschäftsprogramm (das?Lizenzgeschäft") für HCT-basierte
Kunststoffrecyclinganlagen. Das Lizenzgeschäft soll festlegen, wie HCT-Lösungen
für das fortschrittliche chemische Recycling von Kunststoffabfällen vermarktet,
bepreist, geliefert und für Kunden bereitgestellt werden.
Die aktuellen Maßnahmen im Rahmen der MOU und die potenzielle Zusammenarbeit mit
dem GEPC sind entsprechend dem HCT-Skalierungsplan ausgelegt. Dazu gehört auch
die First-of-a-Kind (?FOAK") (https://investors.adurocleantech.com/press-
releases/press-releases-details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Selects-Chemelot-
Industrial-Park-for-First-of-a-Kind-Industrial-
Plant/default.aspx?utm_source=Aduro%20FOAK%20Industrial%20Plant&utm_campaign=PR1
85&utm_medium=PressRelease)-Industrieanlage, deren Bau im Chemelot Industrial
Park in den Niederlanden vorgesehen ist. Die aus der aktuellen Next Generation
Process (?NGP") (https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-
releases-details/2026/Aduro-Clean-Technologies-Achieves-Key-Milestone-with-NGP-
Pilot-Plant-Transitioning-to-Operating-
Campaigns/default.aspx?utm_source=Aduro%20NGP%20Pilot%20Plant&utm_campaign=PR185
&utm_medium=PressRelease)-Pilotanlage und der geplanten FOAK-Industrieanlage
gewonnenen Daten und Betriebserfahrungen sollen die ingenieurtechnische
Grundlage für das Lizenzpaket liefern. Durch die Kombination von Betriebsdaten
und Prozessverständnis der HCT mit den Umsetzungskapazitäten und der globalen
Projekterfahrung des GEPC beabsichtigen die Parteien, technische und
lieferbezogene Risiken zu reduzieren und ein Lizenzmodell zu schaffen, das
zukünftige HCT-basierte Projekte im industriellen Maßstab unterstützt.
Ofer Vicus, Chief Executive Officer von Aduro:?Diese MOU ist ein wichtiger
Schritt auf dem Weg zur Kommerzialisierung der Hydrochemolytic(TM)-Technologie."
?Aduro sieht die Lizenzierung als einen der wichtigsten Kanäle seiner
Markteinführungsstrategie an, und diese MOU unterstützt diese Ausrichtung. Die
Partnerschaft mit einem weltweit führenden EPC-Unternehmen unterstützt die
Überführung der HCT in ein kommerzielles Lizenzpaket sowie ein standardisiertes
Anlagenkonzept, das Kunden als industrielles Projekt bewerten können. Die NGP-
Pilotanlage ist kürzlich in die Phase der Betriebskampagne übergegangen und auch
die Standortwahl für die FOAK-Industrieanlage wurde abgeschlossen. Diese
Fortschritte unterstützen das im Rahmen der MOU vorgesehene phasenweise
Arbeitsprogramm. In den vergangenen Monaten haben die Teams von Aduro und dem
EPC-Unternehmen die technischen Anforderungen sowie die Vorgehensweise für die
nächste Arbeitsphase abgestimmt. Ich würdige den Einsatz auf beiden Seiten und
möchte allen Beteiligten für die Arbeit danken, die zu diesem Ergebnis geführt
hat."
Die MOU ist unverbindlich und verpflichtet keine der Parteien, eine bestimmte
Geschäftstransaktion durchzuführen. Alle Arbeiten im Rahmen dieser Vereinbarung
unterliegen einem einvernehmlich festgelegten Leistungsumfang, und jeder Schritt
der Zusammenarbeit, einschließlich der Entwicklung des Lizenzpakets und
jeglicher Lizenzgeschäfte, hängt von den technischen Ergebnissen, der
Finanzierung, dem Abschluss endgültiger Vereinbarungen sowie der Zustimmung der
zuständigen Leitungsorgane der Parteien ab.
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter wasserbasierter
Technologien zum chemischen Recycling von Kunststoffabfällen, zur Umwandlung von
Schweröl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie zur Umwandlung
erneuerbarer Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien. Die
Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem
Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen
und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe
in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations
ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)
+1 226 784 8889
KCSA Strategic Communications
Jack Perkins, Senior Vice President
aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Informationen" und
?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und des
United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (zusammen
?zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die
sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie?erwartet",?geht davon
aus",?glaubt",?beabsichtigt",?plant",?potenziell",?Ziele",?könnte",
?wird",?sollte" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet und umfassen unter
anderem Aussagen zu: den erwarteten Vorteilen der MOU mit dem GEPC; den Umfang,
den Zeitplan und die Ergebnisse des im Rahmen der MOU vorgesehenen, in Phasen
unterteilten Arbeitsprogramms; die Entwicklung eines kommerziellen Lizenzpakets
und eines Lizenzgeschäfts für die Hydrochemolytic(TM)-Technologie (?HCT"); die
beabsichtigten Rollen und Beiträge von Aduro und dem GEPC im Zusammenhang mit
künftigen endgültigen Vereinbarungen; die Entwicklung, Inbetriebnahme und den
Betrieb der Next Generation Process (NGP)-Pilotanlage; die geplante First-of-a-
Kind (FOAK)-Industrieanlage in Europa, einschließlich Zeitplan, Standort,
Finanzierung, Genehmigungen, Bau und Inbetriebnahme; die Bewertung, Auswahl und
potenzielle Nutzung eines Standorts für die FOAK-Industrieanlage; die
Marktakzeptanz, Skalierbarkeit und Leistungsfähigkeit von HCT-basierten Lösungen
für das chemische Recycling von Post-Consumer-Kunststoffabfällen; sowie die
Fähigkeit, künftige HCT-basierte Projekte im Rahmen eines Lizenzmodells zu
initiieren und durchzuführen und technische, Ausführungs- oder Lieferrisiken
durch die Entwicklung vorgefertigter und wiederholbarer Anlagenkonzepte zu
reduzieren.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen
und Annahmen der Geschäftsführung zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und
unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können,
dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten
Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Ungewissheiten
umfassen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit: der technischen und
betrieblichen Leistungsfähigkeit der HCT im Pilot- und Industriemaßstab; der
Fähigkeit der Parteien, sich über Umfang, Zeitplan, Budgets und Erfolgskriterien
für etwaige stufenweise Arbeitsprogramme zu einigen; dem unverbindlichen
Charakter der MOU und dem Risiko, dass die Parteien keine endgültigen
Vereinbarungen abschließen; der Fähigkeit, mit dem GEPC und anderen Dritten
endgültige Vereinbarungen zu akzeptablen Bedingungen auszuhandeln und
abzuschließen; die Fähigkeit, das erforderliche Kapital, Genehmigungen,
Zulassungen, Ausrüstung und Dienstleistungen für die NGP-Pilotanlage, die FOAK-
Industrieanlage und etwaige zukünftige Projekte zu beschaffen; den Abschluss der
Sorgfaltsprüfung und den Erwerb oder das Leasing eines vorgeschlagenen Standorts
für die FOAK-Industrieanlage; Bau-, Inbetriebnahme- und Betriebsrisiken;
Änderungen der Marktbedingungen, der regulatorischen Rahmenbedingungen und der
Kundennachfrage nach chemischen Recyclinglösungen; Einschränkungen in der
Lieferkette und der Logistik; die Verfügbarkeit geeigneter Rohstoffe; die
Abhängigkeit von strategischen Partnern; Wettbewerbsdruck; sowie die sonstigen
Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten
des Unternehmens, die bei SEDAR+ und bei der U.S. Securities and Exchange
Commission (SEC) eingereicht wurden, aufgeführt sind.
Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen
in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum
Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine
Verpflichtung, diese zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen
oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist nach den geltenden
Wertpapiergesetzen erforderlich.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e3306650-
9d44-458f-8165-170aae795393
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
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