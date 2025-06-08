GNW-News: AI-Media erweitert die LEXI Suite mit LEXI Voice, LEXI Direct API und LEXI AD (Audio Description) auf der IBC 2025 in Amsterdam
^LONDON, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media (https://www.ai-media.tv/)
(ASX: AIM), der weltweit führende Anbieter von KI-gestützten Sprachlösungen,
wird seine bahnbrechende LEXI Voice-Plattform auf der IBC 2025 (Stand
5.C33, 12.-15. September, RAI Amsterdam) vorstellen und damit die offizielle
Markteinführung der Lösung in Europa einläuten. Nach ihrem erfolgreichen Debüt
auf der NAB Las Vegas Anfang dieses Jahres setzt LEXI Voice neue Maßstäbe für
mehrsprachige Live-Barrierefreiheit mit Echtzeit-Sprachübersetzung und
Untertitelung - und hilft Rundfunkveranstaltern und Inhalteanbietern dabei, die
neuen Anforderungen des European Accessibility Act (EAA) 2025 für Inklusivität
zu erfüllen.
Mehrsprachige Live-Erlebnisse neu definiert
LEXI Voice (https://www.ai-media.tv/our-products/lexi-ai-powered-captioning-
tool-kit/lexi-voice/) ist eine Speech-to-Speech-Übersetzungslösung (S2ST) mit
der größten Auswahl an Übersetzungs-Engines und synthetischen Stimmen, die
natürlich klingende alternative Sprachspuren in Echtzeit für Live-Übertragungen
liefert. Rundfunkveranstalter und Inhalteigentümer profitieren von folgenden
Vorteilen:
* Größere Reichweite - erreichen Sie ein vielfältiges Publikum mit
mehrsprachigen Live-Inhalten.
* Neue Einnahmequellen - erschließen Sie Wachstum durch den Eintritt in
unerschlossene Märkte.
* Nahtlose Integration - kompatibel mit SDI-, SMPTE-2110- und IP-Workflows.
* Skalierbare Effizienz - automatisierte Übersetzung zu einem Bruchteil der
herkömmlichen Kosten.
* Sendefertig - ultraniedrige Latenz unter 10 Sekunden, Sprechererkennung und
präzise Synchronisation für Live-Produktionen.
?Mit der Markteinführung von LEXI Voice in Europa können Rundfunkveranstalter
und Eventorganisatoren mehrsprachige Erlebnisse bieten, die Sprachbarrieren wie
nie zuvor überwinden", so Tony Abrahams, CEO von AI-Media.?Wir sind stolz
darauf, eine Vorreiterrolle bei der Neudefinition der Art und Weise zu
übernehmen, wie das Publikum weltweit mit Inhalten in Kontakt tritt."
Vorstellung von LEXI AD - intelligentere Audiobeschreibung
Neben LEXI Voice bringt AI-Media auch LEXI AD (https://www.ai-media.tv/our-
products/lexi-ai-powered-captioning-tool-kit/lexi-ad/) auf den Markt, eine
vollständig KI-gesteuerte Lösung für Audiobeschreibungen, die Videoinhalte für
Menschen mit Sehbeeinträchtigungen zugänglicher macht. Im Gegensatz zu
herkömmlichen AD-Workflows automatisiert LEXI AD den Prozess und liefert
Beschreibungen bis zu 90?% schneller und kostengünstiger, unterstützt durch
intelligente Gesichtserkennung, anpassbare Sprachausgabe und nahtlose
Integrationen. Ein neuer Nutzer bemerkte nach dem Testen von LEXI AD:?Die
[Audio]-Beschreibungen wirkten hier weniger abgehackt? Durch die Kombination
einiger Aktionen in einer Beschreibung? war das Hörerlebnis flüssiger und
angenehmer und wirkte weniger abgehackt? die Art, wie die Beschreibungen in
diesem Video dargeboten wurden, war deutlich bewusster gestaltet."
?LEXI AD beseitigt die Barrieren, die Audiobeschreibungen in der Vergangenheit
eingeschränkt haben", erklärt Abrahams.?Durch die Kombination von
Geschwindigkeit, Erschwinglichkeit und Flexibilität machen wir Barrierefreiheit
zum Standard - und nicht zur Ausnahme."
Innovation in der gesamten Produktpalette
Besucherinnen und Besucher der IBC können zudem wichtige Verbesserungen in der
gesamten Produktpalette von AI-Media erleben, darunter:
Neue LEXI-Produkte:
* LEXI Direct API: eine benutzerfreundliche API für Partnerentwickler, mit der
LEXI in Drittanbieter-Produkte integriert werden kann.
* LEXI Voice:
* Verbessert die Ausgabe, indem jedem Sprecher mit einer Sprecher-ID eine
eindeutige Stimme zugewiesen wird.
* Größere Vielfalt an Stimmstilen und -typen, einschließlich ElevenLabs
LEXI-Produktaktualisierungen
* LEXI Text:
* Sprecher-ID: Ordnet Untertitel konsistent den Stimmprofilen bestimmter
Sprecherinnen und Sprecher zu.
* Native Dante Audio im LEXI AI-gestützten Toolkit: Erweitert die
Echtzeitfunktionen für Untertitelung, Übersetzung, Anzeige und
Archivierung.
* Gen-AI-Themenmodelle: Optimieren die Erstellung und Pflege von
Themenmodellen und reduzieren den manuellen Aufwand um das Vierfache.
* LEXI Translate:
* Noch mehr unterstützte Sprachen, darunter Tagalog.
* Individuell anpassbare Schimpfwortfilter für über 50 Sprachen.
* AIM-Encoder-Updates:
* Audiomischung in SDI: Integration für Broadcast-Workflows läuft.
* Encoder Pro (HD492) kann jetzt Verzögerungen bei Untertiteln,
Übersetzungen und Synchronisationen feinjustieren, damit englische
Beschriftungen, spanische Voiceovers und französische Untertitel bei
aktuellen Nachrichten perfekt synchron bleiben.
* LEXI Viewer (AV610): Kundinnen und Kunden können Untertitel nun optisch
in den Inhalt einblenden, indem sie die Deckkraft des
Untertitelhintergrunds anpassen - keine starren schwarzen Kästchen mehr.
So wirken die Untertitel wie Teil der Produktion und nicht wie ein
bloßer Zusatz.
* Alta 2110 bietet jetzt einsprachige Synchronisation mit vollständiger
NMOS 2110-30-Unterstützung und einer intuitiven Weboberfläche, wodurch
Audio-Routing und -Management in Broadcast-Qualität nahtlos möglich
sind.
Live zu sehen auf der IBC 2025
Besuchen Sie den Stand 5.C33 von AI-Media, um LEXI Voice, LEXI AD und innovative
Untertitelungslösungen der nächsten Generation zu erleben, die die
Barrierefreiheit und Live-Übersetzung in Europa revolutionieren.
Vereinbaren Sie ein Gespräch (https://landing.ai-media.tv/choose-your-
experience-ibc-2025) mit AI-Media auf der IBC 2025 oder erfahren Sie mehr über
unsere Lösungen für Barrierefreiheit und Medien auf ai-media.tv (https://www.ai-
media.tv/)
Über AI-Media:
AI-Media (ASX: AIM) ist ein weltweit führender Anbieter für KI-gestützte
Sprachübersetzung, Untertitelung und Sprachsteuerung. Die LEXI Suite und das
globale Encoder-Netzwerk liefern mehrsprachige Intelligenz in Echtzeit -
weltweit geschätzt für die Modernisierung von Workflows, die Verbesserung der
Kommunikation und die Umstellung von Text auf gesprochene KI.
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von AI-Media (https://www.ai-
media.tv/).
Medienkontakt
Fiona Habben
Head of Global Marketing
fiona.habben@ai-media.tv
Bild:
Ein Foto zu dieser Pressemitteilung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/44e1b5f3-
529f-4f69-9b13-499f26312b16
