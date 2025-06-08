GNW-News: AI-Media erweitert die LEXI Suite mit LEXI Voice, LEXI Direct API und LEXI AD (Audio Description) auf der IBC 2025 in Amsterdam

Werte in diesem Artikel

^LONDON, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media (https://www.ai-media.tv/)

(ASX: AIM), der weltweit führende Anbieter von KI-gestützten Sprachlösungen,

wird seine bahnbrechende LEXI Voice-Plattform auf der IBC 2025 (Stand

5.C33, 12.-15. September, RAI Amsterdam) vorstellen und damit die offizielle

Markteinführung der Lösung in Europa einläuten. Nach ihrem erfolgreichen Debüt

auf der NAB Las Vegas Anfang dieses Jahres setzt LEXI Voice neue Maßstäbe für

mehrsprachige Live-Barrierefreiheit mit Echtzeit-Sprachübersetzung und

Untertitelung - und hilft Rundfunkveranstaltern und Inhalteanbietern dabei, die

neuen Anforderungen des European Accessibility Act (EAA) 2025 für Inklusivität

zu erfüllen.

Mehrsprachige Live-Erlebnisse neu definiert

LEXI Voice (https://www.ai-media.tv/our-products/lexi-ai-powered-captioning-

tool-kit/lexi-voice/) ist eine Speech-to-Speech-Übersetzungslösung (S2ST) mit

der größten Auswahl an Übersetzungs-Engines und synthetischen Stimmen, die

natürlich klingende alternative Sprachspuren in Echtzeit für Live-Übertragungen

liefert. Rundfunkveranstalter und Inhalteigentümer profitieren von folgenden

Vorteilen:

* Größere Reichweite - erreichen Sie ein vielfältiges Publikum mit

mehrsprachigen Live-Inhalten.

* Neue Einnahmequellen - erschließen Sie Wachstum durch den Eintritt in

unerschlossene Märkte.

* Nahtlose Integration - kompatibel mit SDI-, SMPTE-2110- und IP-Workflows.

* Skalierbare Effizienz - automatisierte Übersetzung zu einem Bruchteil der

herkömmlichen Kosten.

* Sendefertig - ultraniedrige Latenz unter 10 Sekunden, Sprechererkennung und

präzise Synchronisation für Live-Produktionen.

?Mit der Markteinführung von LEXI Voice in Europa können Rundfunkveranstalter

und Eventorganisatoren mehrsprachige Erlebnisse bieten, die Sprachbarrieren wie

nie zuvor überwinden", so Tony Abrahams, CEO von AI-Media.?Wir sind stolz

darauf, eine Vorreiterrolle bei der Neudefinition der Art und Weise zu

übernehmen, wie das Publikum weltweit mit Inhalten in Kontakt tritt."

Vorstellung von LEXI AD - intelligentere Audiobeschreibung

Neben LEXI Voice bringt AI-Media auch LEXI AD (https://www.ai-media.tv/our-

products/lexi-ai-powered-captioning-tool-kit/lexi-ad/) auf den Markt, eine

vollständig KI-gesteuerte Lösung für Audiobeschreibungen, die Videoinhalte für

Menschen mit Sehbeeinträchtigungen zugänglicher macht. Im Gegensatz zu

herkömmlichen AD-Workflows automatisiert LEXI AD den Prozess und liefert

Beschreibungen bis zu 90?% schneller und kostengünstiger, unterstützt durch

intelligente Gesichtserkennung, anpassbare Sprachausgabe und nahtlose

Integrationen. Ein neuer Nutzer bemerkte nach dem Testen von LEXI AD:?Die

[Audio]-Beschreibungen wirkten hier weniger abgehackt? Durch die Kombination

einiger Aktionen in einer Beschreibung? war das Hörerlebnis flüssiger und

angenehmer und wirkte weniger abgehackt? die Art, wie die Beschreibungen in

diesem Video dargeboten wurden, war deutlich bewusster gestaltet."

?LEXI AD beseitigt die Barrieren, die Audiobeschreibungen in der Vergangenheit

eingeschränkt haben", erklärt Abrahams.?Durch die Kombination von

Geschwindigkeit, Erschwinglichkeit und Flexibilität machen wir Barrierefreiheit

zum Standard - und nicht zur Ausnahme."

Innovation in der gesamten Produktpalette

Besucherinnen und Besucher der IBC können zudem wichtige Verbesserungen in der

gesamten Produktpalette von AI-Media erleben, darunter:

Neue LEXI-Produkte:

* LEXI Direct API: eine benutzerfreundliche API für Partnerentwickler, mit der

LEXI in Drittanbieter-Produkte integriert werden kann.

* LEXI Voice:

* Verbessert die Ausgabe, indem jedem Sprecher mit einer Sprecher-ID eine

eindeutige Stimme zugewiesen wird.

* Größere Vielfalt an Stimmstilen und -typen, einschließlich ElevenLabs

LEXI-Produktaktualisierungen

* LEXI Text:

* Sprecher-ID: Ordnet Untertitel konsistent den Stimmprofilen bestimmter

Sprecherinnen und Sprecher zu.

* Native Dante Audio im LEXI AI-gestützten Toolkit: Erweitert die

Echtzeitfunktionen für Untertitelung, Übersetzung, Anzeige und

Archivierung.

* Gen-AI-Themenmodelle: Optimieren die Erstellung und Pflege von

Themenmodellen und reduzieren den manuellen Aufwand um das Vierfache.

* LEXI Translate:

* Noch mehr unterstützte Sprachen, darunter Tagalog.

* Individuell anpassbare Schimpfwortfilter für über 50 Sprachen.

* AIM-Encoder-Updates:

* Audiomischung in SDI: Integration für Broadcast-Workflows läuft.

* Encoder Pro (HD492) kann jetzt Verzögerungen bei Untertiteln,

Übersetzungen und Synchronisationen feinjustieren, damit englische

Beschriftungen, spanische Voiceovers und französische Untertitel bei

aktuellen Nachrichten perfekt synchron bleiben.

* LEXI Viewer (AV610): Kundinnen und Kunden können Untertitel nun optisch

in den Inhalt einblenden, indem sie die Deckkraft des

Untertitelhintergrunds anpassen - keine starren schwarzen Kästchen mehr.

So wirken die Untertitel wie Teil der Produktion und nicht wie ein

bloßer Zusatz.

* Alta 2110 bietet jetzt einsprachige Synchronisation mit vollständiger

NMOS 2110-30-Unterstützung und einer intuitiven Weboberfläche, wodurch

Audio-Routing und -Management in Broadcast-Qualität nahtlos möglich

sind.

Live zu sehen auf der IBC 2025

Besuchen Sie den Stand 5.C33 von AI-Media, um LEXI Voice, LEXI AD und innovative

Untertitelungslösungen der nächsten Generation zu erleben, die die

Barrierefreiheit und Live-Übersetzung in Europa revolutionieren.

Vereinbaren Sie ein Gespräch (https://landing.ai-media.tv/choose-your-

experience-ibc-2025) mit AI-Media auf der IBC 2025 oder erfahren Sie mehr über

unsere Lösungen für Barrierefreiheit und Medien auf ai-media.tv (https://www.ai-

media.tv/)

Über AI-Media:

AI-Media (ASX: AIM) ist ein weltweit führender Anbieter für KI-gestützte

Sprachübersetzung, Untertitelung und Sprachsteuerung. Die LEXI Suite und das

globale Encoder-Netzwerk liefern mehrsprachige Intelligenz in Echtzeit -

weltweit geschätzt für die Modernisierung von Workflows, die Verbesserung der

Kommunikation und die Umstellung von Text auf gesprochene KI.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von AI-Media (https://www.ai-

media.tv/).

Medienkontakt

Fiona Habben

Head of Global Marketing

fiona.habben@ai-media.tv

Bild:

Ein Foto zu dieser Pressemitteilung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/44e1b5f3-

529f-4f69-9b13-499f26312b16

Â°