Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagmittag

Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Mittag bergauf. Der Kurs legte um 12:26 um 0,05 Prozent auf 116.170,16 US-Dollar zu, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 116.117,89 US-Dollar gestanden hatte.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 1,9 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 77,9 Prozent.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach oben. Litecoin gewinnt 1,91 Prozent auf 120,46 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 118,20 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Plus. Im Vergleich zum Vortag (4.708,97 US-Dollar) geht es um 0,47 Prozent auf 4.731,22 US-Dollar nach oben.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach oben. Bitcoin Cash gewinnt 1,05 Prozent auf 605,32 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 599,01 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für Ripple bergauf. Um 12:26 steht ein Plus von 2,41 Prozent auf 3,183 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ripple-Kurs noch bei 3,108 US-Dollar.

Währenddessen legt der Dash-Kurs um 2,06 Prozent auf 25,46 US-Dollar zu. Gestern war Dash noch 24,95 US-Dollar wert.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 1,21 Prozent auf 287,33 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 283,89 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet NEO um 12:26 auf. Es geht 1,32 Prozent auf 6,933 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 6,843 US-Dollar stand.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,2035 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit kann Cardano Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Cardano-Kurs um 3,54 Prozent auf 0,9493 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,9168 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Stellar-Kurs geht es indes nach oben. Stellar gewinnt 2,23 Prozent auf 0,4137 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,4047 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0025 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 12:26 bei 0,0025 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,0063 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0061 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.