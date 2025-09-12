DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,40 +1,9%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin98.845 -0,1%Euro1,1726 ±0,0%Öl66,88 +0,9%Gold3.643 ±0,0%
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagmittag

13.09.25 12:43 Uhr
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagmittag | finanzen.net

Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
92.406,5749 CHF -104,5507 CHF -0,11%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
98.845,3777 EUR -98,6791 EUR -0,10%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
85.553,7049 GBP -91,6019 GBP -0,11%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
17.132.763,0384 JPY -19.599,6460 JPY -0,11%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
115.985,2078 USD -132,6855 USD -0,11%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.760,0840 CHF 8,4512 CHF 0,23%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
4.022,0831 EUR 9,5736 EUR 0,24%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
3.481,2362 GBP 8,0351 GBP 0,23%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
697.143,3386 JPY 1.558,1753 JPY 0,22%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.719,5140 USD 10,5485 USD 0,22%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,5279 CHF 0,0518 CHF 2,09%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,7041 EUR 0,0557 EUR 2,11%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
2,3405 GBP 0,0481 GBP 2,10%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
468,6950 JPY 9,5963 JPY 2,09%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
3,1730 USD 0,0650 USD 2,09%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,7550 CHF 0,0246 CHF 3,37%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,8076 EUR 0,0264 EUR 3,38%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,6990 GBP 0,0228 GBP 3,37%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
139,9797 JPY 4,5568 JPY 3,36%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,9476 USD 0,0308 USD 3,36%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
95,9737 CHF 1,8075 CHF 1,92%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
102,6611 EUR 1,9468 EUR 1,93%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
88,8563 GBP 1,6788 GBP 1,93%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
17.794,1397 JPY 334,9047 JPY 1,92%
Charts|News

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Mittag bergauf. Der Kurs legte um 12:26 um 0,05 Prozent auf 116.170,16 US-Dollar zu, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 116.117,89 US-Dollar gestanden hatte.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 1,9 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 77,9 Prozent.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach oben. Litecoin gewinnt 1,91 Prozent auf 120,46 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 118,20 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Plus. Im Vergleich zum Vortag (4.708,97 US-Dollar) geht es um 0,47 Prozent auf 4.731,22 US-Dollar nach oben.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach oben. Bitcoin Cash gewinnt 1,05 Prozent auf 605,32 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 599,01 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für Ripple bergauf. Um 12:26 steht ein Plus von 2,41 Prozent auf 3,183 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ripple-Kurs noch bei 3,108 US-Dollar.

Währenddessen legt der Dash-Kurs um 2,06 Prozent auf 25,46 US-Dollar zu. Gestern war Dash noch 24,95 US-Dollar wert.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 1,21 Prozent auf 287,33 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 283,89 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet NEO um 12:26 auf. Es geht 1,32 Prozent auf 6,933 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 6,843 US-Dollar stand.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,2035 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit kann Cardano Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Cardano-Kurs um 3,54 Prozent auf 0,9493 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,9168 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Stellar-Kurs geht es indes nach oben. Stellar gewinnt 2,23 Prozent auf 0,4137 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,4047 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0025 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 12:26 bei 0,0025 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,0063 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0061 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

