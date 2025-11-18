GNW-News: AI-Media und AVE geben exklusive Partnerschaft bekannt, um die Barrierefreiheit bei Live-Events in Australien zu verbessern

Werte in diesem Artikel

^SYDNEY, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, ein weltweit führender

Anbieter von KI-gestützten Live-Untertitelungs- und Barrierefreiheitslösungen,

hat Audio Visual Events (AVE) zu seinem exklusiven Vermietungspartner für den

Live-Event-Markt in Australien ernannt.

Diese strategische Partnerschaft vereint die LEXI-Plattform von AI-Media - ein

komplettes Ökosystem mit professioneller Hardware und SaaS-Lösungen, die

Untertitelung und Übersetzung in Echtzeit und mit geringer Latenz ermöglichen -

mit den bewährten AV-Geräten von AVE und deren technischer Produktionskompetenz.

Die Zusammenarbeit ermöglicht es australischen Event-Organisatoren, die

Zugänglichkeit, das Engagement und die Compliance bei Live- und Hybrid-Events zu

verbessern und gleichzeitig das gegenseitige Wachstum beider Organisationen zu

fördern.

Übersicht über die Partnerschaft

Im Rahmen dieser Partnerschaft können Veranstaltungsplaner und Produktionsteams

die branchenüblichen AV-Geräte von AVE - wie Displays, Racks und

Integrationssysteme - mieten, die für den nahtlosen Einsatz der LEXI-Plattform

von AI-Media vorkonfiguriert sind, einschließlich des LEXI Viewers.

Der LEXI Viewer ist die speziell entwickelte Hardware von AI-Media zur Anzeige

von Untertiteln, die für professionelle Live-Veranstaltungen konzipiert wurde.

Er ist direkt mit den Diensten LEXI Text (KI-gestützte Live-Untertitel) und LEXI

Translate (mehrsprachige Echtzeitübersetzung) von AI-Media verbunden, um klare,

synchronisierte Untertitel und Übersetzungen auf LED-Wänden,

Projektionsleinwänden und digitalen Displays bereitzustellen.

Dieses neue Mietmodell ermöglicht es Veranstaltungsproduzenten, auf Basis

einzelner Veranstaltungen auf fortschrittliche Untertitelungs- und

Übersetzungstechnologie zuzugreifen, insbesondere in Situationen, in denen der

Kauf spezieller Geräte aufgrund der Variabilität der Events weniger

wirtschaftlich ist. Es gewährleistet, dass Barrierefreiheit problemlos zu jedem

Event hinzugefügt werden kann - unabhängig von seiner Größe - und ergänzt

gleichzeitig das Direktvertriebsmodell von AI-Media für Kunden, die fortlaufende

oder integrierte Lösungen benötigen.

Wesentliche Funktionen:

* AVE verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der reibungslosen

Durchführung von Events in ganz Australien und unterstützt

Veranstaltungsorte, Agenturen und große Firmenveranstaltungen.

* Die LEXI-Lösung von AI-Media kombiniert Untertitelungshardware der

Enterprise-Klasse mit KI-gestütztem SaaS für unübertroffene Zuverlässigkeit.

* Kombiniert: Stressfreie, skalierbare Untertitelung und Übersetzung für

Events, von Konferenzen und Unternehmensmeetings bis hin zu großen

Festivals.

?Durch die Zusammenarbeit mit AVE als unserem exklusiven Vermietungspartner in

Australien machen wir es Eventprofis deutlich einfacher, barrierefreie,

mehrsprachige und hochgradig interaktive Erlebnisse zu bieten", so Tony

Abrahams, CEO von AI-Media.?Gemeinsam bringen wir eine erstklassige

Untertitelungs- und Übersetzungslösung auf den australischen Markt."

Marktchancen

Die Live-Event-Branche in Australien wächst weiter, da die Nachfrage nach der

Pandemie wieder anzieht und die Erwartungen hinsichtlich der Barrierefreiheit

steigen.

Laut IMARC Group(i) hatte der australische Markt für Veranstaltungsmanagement im

Jahr 2024 einen Wert von etwa 25 Milliarden AUD und wird bis 2033

voraussichtlich auf 70 Milliarden AUD wachsen, was einer durchschnittlichen

jährlichen Wachstumsrate von 11,2 % entspricht.

Da Barrierefreiheit und mehrsprachige Kommunikation mittlerweile eine zentrale

Rolle für die Kundenbindung, die Inklusionsziele von Unternehmen und die

Einhaltung von Compliance-Standards spielen, versetzt diese Partnerschaft AVE

und AI-Media in die Lage, einen wesentlichen, schnell wachsenden Bedarf auf dem

australischen Markt für Live-Events zu decken.

?Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit AI-Media", erklärte Paul

Keating, Head of Sales & Marketing, Audio Visual Events.?Die LEXI-Plattform von

AI-Media stellt den globalen Maßstab für Live-Untertitelung und -Übersetzung

dar. In Kombination mit der bewährten Expertise von AVE im Bereich Dry-Hire

bieten wir Event-Produzenten eine einfachere und intelligentere Möglichkeit,

Barrierefreiheit in ihre Produktionen zu integrieren."

Sind Sie in Australien ansässig? Sind Sie daran interessiert, Untertitelungs-

und Übersetzungslösungen zu mieten? Klicken Sie hier (https://landing.ai-

media.tv/ave-partner-page), um eine Anfrage zu stellen.

Über AI-Media

AI-Media (ASX: AIM) ist ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützter

Sprachübersetzung, Untertitelung und Sprachorchestrierung. Die LEXI Suite und

das globale Encoder-Netzwerk liefern mehrsprachige Intelligenz in Echtzeit -

weltweit geschätzt für die Modernisierung von Workflows, die Verbesserung der

Kommunikation und die Umstellung von Text auf gesprochene KI.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von AI-Media (https://www.ai-

media.tv/).

Über AVE

Audio Visual Events (AVE) ist Australiens führender Anbieter von Dry-Hire- und

technischen Produktionsdienstleistungen und versorgt Agenturen,

Konferenzveranstalter, Veranstaltungsorte und Produktionsfirmen im ganzen Land

mit AV-Ausrüstung und technischer Produktionsunterstützung. AVE ist für seine

Zuverlässigkeit bekannt und verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in

der Bereitstellung nahtloser Event-Technologielösungen. Weitere Informationen

finden Sie auf der AVE-Website (https://audiovisualevents.com.au/).

Medienkontakt:

Fiona Habben

Head of Global Marketing

AI-Media

E-Mail: fiona.habben@ai-media.tv

Telefon: +61 2 8870 7722

Website: www.ai-media.tv (https://www.ai-media.tv/)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c871dbd4-5758-495d-9494-

c4a2a806c478

Â°