GNW-News: AI-Media startet ADA Title II Compliance Initiative zur Unterstützung öffentlicher Einrichtungen bei der Einhaltung der WCAG-2.1-AA-Fristen

^NEW YORK, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, ein weltweit führender

Anbieter von KI-gestützter Untertitelungs- und Audiodeskriptions-Technologie,

gab heute den Start seiner umfassenden ADA Title II Compliance Initiative

bekannt, die darauf abzielt, staatliche und lokale Behörden in den Vereinigten

Staaten bei der Umsetzung der neu festgelegten bundesweiten

Barrierefreiheitsanforderungen für digitale Inhalte zu unterstützen.

Im April 2024 hat das US-Justizministerium die Vorschrift ADA Title II zur

Barrierefreiheit von Web- und Mobilinhalten verabschiedet, die öffentliche

Einrichtungen dazu verpflichtet, ihre digitalen Dienstleistungen an die WCAG 2.1

Level AA anzupassen. Die Fristen für die Einhaltung dieser Vorschriften beginnen

am 24. April 2026 für Einrichtungen, die mehr als 50.000 Menschen versorgen, und

am 26. April 2027 für kleinere Gerichtsbarkeiten und Sonderbezirke. Diese

Vorschriften verlangen barrierefreie Websites, mobile Apps und Multimedia-

Inhalte - einschließlich Untertiteln, Transkripten und Audiobeschreibungen.

Um Behörden bei der Vorbereitung auf diese Fristen zu unterstützen, startet AI-

Media eine mehrmonatige Informationsinitiative mit praktischen Tools und

sensibilisiert für seine Lösungen, die die Einhaltung der Vorschriften

vereinfachen und in großem Maßstab erreichbar machen sollen.

?Öffentliche Einrichtungen stehen vor einer der bedeutendsten Umstellungen im

Bereich der Barrierefreiheit seit Jahrzehnten", so Tony Abrahams, Mitbegründer

und CEO von AI-Media.?Die neue ADA-Title-II-Vorschrift legt klare Erwartungen

an die digitale Barrierefreiheit fest - und unsere Mission ist es, Behörden mit

KI-gestützten Tools auszustatten, die die Einhaltung der Vorschriften auf

einfache, kostengünstige und skalierbare Weise ermöglichen."

Im Rahmen der Initiative veröffentlicht AI-Media eine 10-Punkte-Checkliste zur

Einhaltung der ADA-Title-II-Vorschriften und stellt zwei Flaggschiff-

Technologien vor, die für die Einhaltung der ADA-Vorschriften von zentraler

Bedeutung sind:

* LEXI Text: KI-gestützte Untertitelung und Transkription für Live- und

aufgezeichnete Inhalte, die es Behörden ermöglicht, die WCAG-Anforderungen

an Untertitelung und Transkription mit hoher Genauigkeit und geringer Latenz

zu erfüllen.

* LEXI AD: KI-gestützte Audiobeschreibung mit neuen, erweiterten

Anpassungsmöglichkeiten, die eine natürlich klingende Sprachausgabe liefert

und Audiobeschreibungen in großem Maßstab ermöglicht - entscheidend für die

Erfüllung der Anforderungen an die WCAG 2.1 AA für aufgezeichnete Videos.

Die Kampagne steht im Einklang mit dem erweiterten Programm für den öffentlichen

Sektor von AI-Media, das öffentliche Einrichtungen durch skalierbare

Technologien und vorhersehbare Kostenmodelle unterstützen soll.

Bildungswebinar:?ADA Title II - Compliance leicht gemacht mit KI"

Um die Einführung weiter zu unterstützen, veranstaltet AI-Media am 20. Januar

2026 ein landesweites Webinar mit dem Titel?ADA Title II: Compliance Made

Simple with AI". In dessen Rahmen werden die in WCAG 2.1 AA dargelegten

Barrierefreiheitsanforderungen zusammengefasst und erläutert, wie KI-gestützte

Untertitelungs- und Audiobeschreibungslösungen die Einhaltung der Vorschriften

unterstützen können. Die Teilnehmer können sich hier (https://landing.ai-

media.tv/ada-title-ii) über die Details informieren und für das Webinar

anmelden.

?Während sich die Behörden auf die neuen Fristen gemäß ADA Title II vorbereiten,

suchen sie nach skalierbaren, kostengünstigen Möglichkeiten, um barrierefreie

digitale Dienste anzubieten", so Abrahams.?LEXI Text und LEXI AD bieten genau

das - KI-gestützte Untertitelungs- und Audiodeskriptionslösungen, die

öffentlichen Einrichtungen dabei helfen, die Standards der WCAG 2.1 AA in großem

Maßstab zu erfüllen."

Die ADA Title II Compliance Checklist und Details zu den Lösungen von AI-Media,

die Unternehmen bei der Einhaltung der Vorschriften unterstützen können, finden

Sie HIER (https://landing.ai-media.tv/ada-title-ii).

Bitte beachten Sie, dass AI-Media keine Rechtsberatung anbietet. Teilnehmern

wird empfohlen, sich bei Fragen zur Auslegung von Vorschriften an ihre

Rechtsabteilungen zu wenden.

Über AI-Media

AI-Media (ASX: AIM) ist ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützter

Sprachübersetzung, Untertitelung und Sprachorchestrierung. Die LEXI Suite und

das globale Encoder-Netzwerk liefern mehrsprachige Intelligenz in Echtzeit -

weltweit geschätzt für die Modernisierung von Workflows, die Verbesserung der

Kommunikation und die Umstellung von Text auf gesprochene KI.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von AI-Media (https://www.ai-

media.tv/).

Kontakt:

Fiona Habben

Head of Global Marketing

Fiona.habben@ai-media.tv (mailto:Fiona.habben@ai-media.tv)

+61 2 8870 7722

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e04f14f6-

9709-4d60-9f5f-d86ef4a03fe2

