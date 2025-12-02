GNW-News: AI-Media startet ADA Title II Compliance Initiative zur Unterstützung öffentlicher Einrichtungen bei der Einhaltung der WCAG-2.1-AA-Fristen
Werte in diesem Artikel
^NEW YORK, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, ein weltweit führender
Anbieter von KI-gestützter Untertitelungs- und Audiodeskriptions-Technologie,
gab heute den Start seiner umfassenden ADA Title II Compliance Initiative
bekannt, die darauf abzielt, staatliche und lokale Behörden in den Vereinigten
Staaten bei der Umsetzung der neu festgelegten bundesweiten
Barrierefreiheitsanforderungen für digitale Inhalte zu unterstützen.
Im April 2024 hat das US-Justizministerium die Vorschrift ADA Title II zur
Barrierefreiheit von Web- und Mobilinhalten verabschiedet, die öffentliche
Einrichtungen dazu verpflichtet, ihre digitalen Dienstleistungen an die WCAG 2.1
Level AA anzupassen. Die Fristen für die Einhaltung dieser Vorschriften beginnen
am 24. April 2026 für Einrichtungen, die mehr als 50.000 Menschen versorgen, und
am 26. April 2027 für kleinere Gerichtsbarkeiten und Sonderbezirke. Diese
Vorschriften verlangen barrierefreie Websites, mobile Apps und Multimedia-
Inhalte - einschließlich Untertiteln, Transkripten und Audiobeschreibungen.
Um Behörden bei der Vorbereitung auf diese Fristen zu unterstützen, startet AI-
Media eine mehrmonatige Informationsinitiative mit praktischen Tools und
sensibilisiert für seine Lösungen, die die Einhaltung der Vorschriften
vereinfachen und in großem Maßstab erreichbar machen sollen.
?Öffentliche Einrichtungen stehen vor einer der bedeutendsten Umstellungen im
Bereich der Barrierefreiheit seit Jahrzehnten", so Tony Abrahams, Mitbegründer
und CEO von AI-Media.?Die neue ADA-Title-II-Vorschrift legt klare Erwartungen
an die digitale Barrierefreiheit fest - und unsere Mission ist es, Behörden mit
KI-gestützten Tools auszustatten, die die Einhaltung der Vorschriften auf
einfache, kostengünstige und skalierbare Weise ermöglichen."
Im Rahmen der Initiative veröffentlicht AI-Media eine 10-Punkte-Checkliste zur
Einhaltung der ADA-Title-II-Vorschriften und stellt zwei Flaggschiff-
Technologien vor, die für die Einhaltung der ADA-Vorschriften von zentraler
Bedeutung sind:
* LEXI Text: KI-gestützte Untertitelung und Transkription für Live- und
aufgezeichnete Inhalte, die es Behörden ermöglicht, die WCAG-Anforderungen
an Untertitelung und Transkription mit hoher Genauigkeit und geringer Latenz
zu erfüllen.
* LEXI AD: KI-gestützte Audiobeschreibung mit neuen, erweiterten
Anpassungsmöglichkeiten, die eine natürlich klingende Sprachausgabe liefert
und Audiobeschreibungen in großem Maßstab ermöglicht - entscheidend für die
Erfüllung der Anforderungen an die WCAG 2.1 AA für aufgezeichnete Videos.
Die Kampagne steht im Einklang mit dem erweiterten Programm für den öffentlichen
Sektor von AI-Media, das öffentliche Einrichtungen durch skalierbare
Technologien und vorhersehbare Kostenmodelle unterstützen soll.
Bildungswebinar:?ADA Title II - Compliance leicht gemacht mit KI"
Um die Einführung weiter zu unterstützen, veranstaltet AI-Media am 20. Januar
2026 ein landesweites Webinar mit dem Titel?ADA Title II: Compliance Made
Simple with AI". In dessen Rahmen werden die in WCAG 2.1 AA dargelegten
Barrierefreiheitsanforderungen zusammengefasst und erläutert, wie KI-gestützte
Untertitelungs- und Audiobeschreibungslösungen die Einhaltung der Vorschriften
unterstützen können. Die Teilnehmer können sich hier (https://landing.ai-
media.tv/ada-title-ii) über die Details informieren und für das Webinar
anmelden.
?Während sich die Behörden auf die neuen Fristen gemäß ADA Title II vorbereiten,
suchen sie nach skalierbaren, kostengünstigen Möglichkeiten, um barrierefreie
digitale Dienste anzubieten", so Abrahams.?LEXI Text und LEXI AD bieten genau
das - KI-gestützte Untertitelungs- und Audiodeskriptionslösungen, die
öffentlichen Einrichtungen dabei helfen, die Standards der WCAG 2.1 AA in großem
Maßstab zu erfüllen."
Die ADA Title II Compliance Checklist und Details zu den Lösungen von AI-Media,
die Unternehmen bei der Einhaltung der Vorschriften unterstützen können, finden
Sie HIER (https://landing.ai-media.tv/ada-title-ii).
Bitte beachten Sie, dass AI-Media keine Rechtsberatung anbietet. Teilnehmern
wird empfohlen, sich bei Fragen zur Auslegung von Vorschriften an ihre
Rechtsabteilungen zu wenden.
Über AI-Media
AI-Media (ASX: AIM) ist ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützter
Sprachübersetzung, Untertitelung und Sprachorchestrierung. Die LEXI Suite und
das globale Encoder-Netzwerk liefern mehrsprachige Intelligenz in Echtzeit -
weltweit geschätzt für die Modernisierung von Workflows, die Verbesserung der
Kommunikation und die Umstellung von Text auf gesprochene KI.
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von AI-Media (https://www.ai-
media.tv/).
Kontakt:
Fiona Habben
Head of Global Marketing
Fiona.habben@ai-media.tv (mailto:Fiona.habben@ai-media.tv)
+61 2 8870 7722
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e04f14f6-
9709-4d60-9f5f-d86ef4a03fe2
Â°
Ausgewählte Hebelprodukte auf Access Innovation
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Access Innovation
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Access Innovation Holdings Ltd Registered Shs
Analysen zu Access Innovation Holdings Ltd Registered Shs
Keine Analysen gefunden.