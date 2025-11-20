GNW-News: AirX gehört zu den weltweit besten 3% der Fluggesellschaften und erhält das ARGUS Platinum Rating

^LONDON, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AirX (http://www.airx.aero/) wurde

erneut mit dem ARGUS Platinum Rating ausgezeichnet, einem der renommiertesten

Benchmarks für Flugsicherheit weltweit. Mit dieser Auszeichnung reiht sich AirX

in eine elitäre Gruppe ein: Nur 25 von fast 200 Betreibern in Europa und

lediglich 3?% der Charterbetreiber weltweit erreichen diesen Status.

Für Kunden, Makler und Partner steht dies für höchste Sicherheit: AirX erfüllt

die höchsten Standards in Bezug auf Sicherheit und operative Exzellenz in der

privaten Luftfahrt. Der umfassende Zertifizierungsprozess prüft alle

Betriebsaspekte - von Flug- und Wartungsverfahren bis hin zur Leistungsfähigkeit

des Sicherheitsmanagementsystems. Nur wenige Betreiber meistern diese

anspruchsvollen Anforderungen erfolgreich.

?Sicherheit und operative Exzellenz stehen im Mittelpunkt aller Aktivitäten bei

AirX. Dass wir seit 2017 kontinuierlich zu den weltweit führenden Betreibern

zählen, spiegelt das Engagement unserer Mitarbeiter und das Vertrauen unserer

Kunden wider", so Pamela Borg, Head of Safety & Compliance Monitoring bei AirX.

AirX gehört zu den wenigen Betreibern weltweit, die seit über sieben Jahren

sowohl das ARGUS Platin Rating als auch die IS-BAO-Zertifizierung vorweisen

können - ein Beleg für die führende Position des Unternehmens im Bereich

Flugsicherheit.

Über AirX

Seit seiner Gründung 2011 hat sich AirX zu einem der größten Privatjet-Betreiber

Europas entwickelt. Das Unternehmen unterhält eine Flotte von 20 schweren Jets

und VIP-Flugzeugen, darunter eines der größten privaten Charterflugzeuge

weltweit. Mit preisgekrönten Sicherheitsstandards, kundenspezifischen

Kabinenrenovierungen und einem Team, das sich kompromisslos der Exzellenz

verschrieben hat, bietet AirX außergewöhnliche Reisen für Kunden, die mehr

erwarten.

Über ARGUS International

ARGUS International, Inc., ein Unternehmen der SGS-Gruppe, wurde 1995 gegründet

und gilt weltweit als führend in den Bereichen spezialisierte Luftfahrt-

Auditdienstleistungen, regulatorische Unterstützung, Software für

Sicherheitsmanagementsysteme (SMS) und Luftfahrt-Trackingdaten. Mit einem

breiten Portfolio an Lösungen für kommerzielle Luftfahrt, Geschäftsluftfahrt und

Hubschrauberbetrieb stellt ARGUS sicher, dass Unternehmen die richtigen Tools

haben, um fundierte operative und geschäftliche Entscheidungen zu treffen.

Medienkontakt - Jack Roberts - Jack.Roberts@airx.aero

(mailto:Jack.Roberts@airx.aero) - 07350411267

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6dbfe93f-

9e36-477d-9ea4-687964c28892

