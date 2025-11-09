GNW-News: Altus Group veröffentlicht seine Datensatzanalyse zu europaweiten CRE-Bewertungstrends für Q4 2025

Werte in diesem Artikel

^LONDON, Feb. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Altus Group Limited (?Altus Group")

(TSX: AIF), ein führender Anbieter von Informationen zu Gewerbeimmobilien

(Commercial Real Estate,?CRE"), veröffentlichte heute seine Datensatzanalyse zu

den europaweiten Bewertungstrends auf dem europäischen Immobilienmarkt für Q4

2025.

Die Altus Group kompiliert und aggregiert vierteljährlich die CRE-

Bewertungsdaten für den europäischen Markt und gewährt damit Einblicke in die

Faktoren, die die Bewertungen gewerblicher Immobilien beeinflussen. Der

aggregierte Datensatz für das Q4 2025 umfasste europaweite, offene

diversifizierte Fonds mit einem verwalteten Vermögen von ca. 29 Mrd. Euro. Die

Fonds sind in 16 Ländern aktiv und erstrecken sich hauptsächlich auf die

Sektoren Industrie, Büro, Einzelhandel und Wohnimmobilien.

Im letzten Quartal 2025 verzeichneten die europäischen Immobilienmärkte im

gesamteuropäischen Bewertungsdatensatz weiterhin konstante Gewinne bei den

Werten von Gewerbeimmobilien. Der Anstieg von 0,4 % blieb leicht hinter der im

vorausgegangenen Q3 2025 erfassten Zunahme von 0,6 % zurück und lag unter dem

Vergleichswert vom Q4 2024 von 0,9 %. Die Datensatzwerte stiegen 2025 insgesamt

um 1,9 % im Vergleich zum Vorjahr, wobei das Q4 das sechste Quartal in Folge mit

einem positiven Zuwachs darstellte und einen kleinen Teil des Einbruchs wieder

gut machte, den der Markt im Zuge des zweijährigen Abschwungs erfahren hatte.

Die Bewertungsrenditen stiegen im Q4 2025 in allen Sektoren, was trotz der

Richtlinie der Europäischen Zentralbank, allmählich auf niedrigere Zinssätze

umzusteigen, zu einem leichten Druck auf die Werte führte. Eine weitere

umfassende Stärkung der Cashflows stellte sicher, dass der Zuwachs im Q4 2025 in

allen Hauptimmobilientypen positiv blieb.

?Die neuesten Daten vom gesamteuropäischen Bewertungsdatensatz von Altus zeigen

eine nachhaltige Verbesserung der Werte bei allen europäischen Marktsektoren",

erklärte Phil Tily, Senior Vice President bei der Altus Group.?In einem in

allen Sektoren hart umkämpften Quartal führten der Industrie- und

Wohnimmobiliensektor die Bewertung mit den größten Cashflow-Gewinnen an, wobei

beide im Q4 2025 einen Wertzuwachs von 0,6 % verzeichneten, während der Büro-

und Einzelhandelssektor ein eher gedämpftes Wachstum von jeweils 0,2 %

erzielten."

Zu den wichtigsten Highlights nach Sektor geordnet gehören:

* Wohnimmobilien: Der Wohnimmobiliensektor zeigte im gesamten Jahr 2025 die

beste Performance mit einem Wertezuwachs von 0,6 % im Q4 2025 und einem

Wertezuwachs von 3,7 % über das gesamte Jahr - ein Anstieg von 2.5 % im

Vergleich zu 2024. Starke Cashflows von überdurchschnittlichen Erhöhungen

der Marktmieten stärkten die Werte, die jedoch in der zweiten Jahreshälfte

langsamer anstiegen.

* Gewerbe- und Industrieimmobilien: Der Industriesektor zeigte im Q4 2025

ebenfalls eine hervorragende Leistung und hielt im gesamten Jahr ein

kontinuierliches Niveau mit Quartalswertzuwächsen zwischen 0,5 und 0,7 %,

die einer durchschnittlichen 12-monatigen Zunahme von 2,6 % entsprachen.

Dies stellt einen Anstieg um einen Prozentpunkt im Vergleich zu den

Jahresergebnissen für 2024 dar (1,6 %). Die Anlegerstimmung in diesem Sektor

bleibt weiterhin gut, da die Bewertungsrenditen im Laufe des Jahres hier

mehr als in allen anderen Hauptimmobilientypen stiegen.

* Büroimmobilien: Der Bürosektor war der gedämpfteste Sektor mit einer

Wertzunahme von gerade einmal 0,1 % im Laufe des Jahres. Die Werte in diesem

Sektor stockten zu Beginn des Jahres, sanken im Q2 um -1,4 % und beendeten

2025 mit einem relativ gedämpften Anstieg von 0,2 %.

* Einzelhandelsimmobilien: Der Einzelhandelssektor verzeichnete in diesem Jahr

ebenfalls ein unterdurchschnittliches Wachstum mit einem Werteanstieg von

1,6 %. Der Sektor erzielte bezüglich Cashflows langsame Fortschritte, wobei

der Marktvertragsmieten sich um gerade einmal 0,6 % und 0,8 % im Laufe des

Jahres verbesserten. Geschäfte in Einkaufsstraßen gaben im letzten Jahr bei

sinkenden Renditen das Tempo an und verhalfen zu einem

unterdurchschnittlichen Wertezuwachs von 2,5 %, der einen Anstieg von 0,7 %

in den letzten drei Monaten von 2025 beinhaltete.

Wenn Sie die Übersichtsdarstellung zu den Branchentrends nach Anlageklasse

herunterladen möchten, klicken Sie bitte hier

(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___https://www.altusgroup.com/press-

releases/altus-group-releases-q4-2025-pan-european-dataset-analysis-on-cre-

valuation-

trends/___.YzJ1OnBhdWxiYWtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzo1YTQ4ZjRhY2YyZGRmYjJkN2JlNmEzY

jg4ZjVjMjgxYjo3OjMxZDc6N2I3ZThmOWMxMzRlNWEyYWMxMzNmYjVlYTQxNDc5MjVlODc1N2JkZGI3Z

Dc4MTQwNDZjODMxMTk4Y2QwY2RmZTpwOlQ6Tg).

Über Altus Group

Altus kombiniert Daten, Analysen, Anwendungen und Fachwissen und stellt so die

Informationen bereit, die erforderlich sind, um eine optimale CRE-Performance zu

erzielen. Die Top-Führungskräfte der Branche greifen auf unsere marktführenden

Lösungen und unser Fachwissen zurück, um die Performance zu steigern und Risiken

zu mindern. Unser globales Team von ca. 1.800 Experten spielt eine nachhaltige

Rolle für eine Branche, die noch nie dagewesenen Veränderungen erlebt - und

trägt dazu bei, die Städte zu gestalten, in denen wir leben, arbeiten und

lebenswerte Kommunen gestalten. Für weitere Informationen über Altus (TSX: AIF)

besuchen Sie bitte www.altusgroup.com.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Jaime Bassett

Vice President, Communications, Altus Group

+1-416-641-9788

jaime.bassett@altusgroup.com (mailto:jaime.bassett@altusgroup.com)

