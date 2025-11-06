GNW-News: CARBIOS und die Zhink Group Tochter Wankai New Materials verpflichten sich mit dem Bau einer chinesischen PET-Biorecyclinganlage zum industriellen ...

Werte in diesem Artikel

^* Die beiden Konzerne haben eine verbindliche Vereinbarung über die

wichtigsten Grundsätze ihrer Zusammenarbeit getroffen, mit dem Ziel,

Wer­bung Wer­bung

langfristig eine Kapazität von einer Million Tonnen zu erreichen.

* Den Start der Kooperation bildet der Bau einer Anlage in China mit einer

Verarbeitungskapazität von 50.000 Tonnen PET-Abfällen pro Jahr.

* Diese Kooperation steht noch unter dem Vorbehalt der Unterzeichnung der

endgültigen Verträge.

Clermont-Ferrand (Frankreich), 6. November 2025 (08:30 Uhr MEZ). Nach der am

Wer­bung Wer­bung

24. Juni 2024 unterzeichneten Absichtserklärung haben CARBIOS (Euronext Growth

Paris: ALCRB) und Wankai New Materials (?Wankai"), eine börsennotierte

Tochtergesellschaft der Zhink Group(1), dem drittgrößten PET-Hersteller in China

und viertgrößten weltweit, die Unterzeichnung einer Vereinbarung über die

Grundprinzipien einer Zusammenarbeit bekannt gegeben. Das Ziel dieser

Vereinbarung ist der industrielle Einsatz der enzymatischen PET-

Wer­bung Wer­bung

Recyclingtechnologie von CARBIOS in Asien.

Gemäß den Bedingungen dieser Vereinbarung verpflichten sich CARBIOS und

Wankai langfristig mehrere PET-Biorecyclinganlagen mit einer Gesamtkapazität von

bis zu einer Million Tonnen pro Jahr in Asien zu bauen und zu betreiben. CARBIOS

würde dem im Rahmen dieser Vereinbarung gegründeten Joint Ventures eine

exklusive Lizenz für die CARBIOS-Technologie für den asiatischen Raum gewähren.

Der erste Schritt dieser Zusammenarbeit wird die Gründung eines Joint Ventures

zum Bau und Betrieb einer ersten PET-Biorecyclinganlage mit einer jährlichen

Verarbeitungskapazität von 50.000 Tonnen PET-Abfällen in China sein. CARBIOS

wird diesem Unternehmen eine Lizenz zur Herstellung von PTA- und MEG-Monomeren

erteilen.

Die Finanzierung dieses künftigen Joint Ventures wird von Wankai garantiert, der

damit zum Hauptaktionär wird. Der Baubeginn für die erste Anlage ist für das

erste Quartal 2026 vorgesehen.

Darüber hinaus würde Wankai zur Stärkung der strategischen Partnerschaft 5

Millionen Euro in CARBIOS S.A. investieren.(2)

Die Umsetzung dieses Partnerschaftsprojekts, einschließlich der Planung einer

ersten Anlage und der Investition in Carbios, bleibt vorbehaltlich des

Abschlusses und der Unterzeichnung der endgültigen Verträge - insbesondere des

Aktionärs- und des Lizenzvertrags. Beide Parteien streben einen Abschluss dieser

Vereinbarungen bis Ende 2025 an.

Die Abmachung würde auch die erste Lizenz für die Technologie von CARBIOS

bedeuten und damit die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells des Unternehmens

bestätigen.

China ist als weltweit führender PET-Produzent ein zentraler Markt für CARBIOS.

Die jetzt getroffene Vereinbarung markiert für beide Partner einen bedeutenden

strategischen Fortschritt und unterstreicht ihr gemeinsames Engagement, den

Aufbau einer zirkulären PET-Industrie in Asien konsequent voranzutreiben.

Vincent Kamel, CEO von CARBIOS:?Diese Vereinbarung stellt einen entscheidenden

Meilenstein für die weltweite Implementierung unserer Technologie und die

Umsetzung unseres Lizenzmodells dar. Die Partnerschaft mit Wankai, dem

drittgrößten PET-Hersteller Chinas, ermöglicht es uns, enzymatisch recyceltes

PET erstmals in Asien zu produzieren und so einen spürbaren Beitrag zum Aufbau

einer kreislauforientierten und kohlenstoffarmen PET-Industrie zu leisten."

###

Über CARBIOS:

CARBIOS ist ein Biotechnologieunternehmen, das biologische Lösungen entwickelt

und industrialisiert, um den Lebenszyklus von Kunststoffen und Textilien neu zu

gestalten. Inspiriert von der Natur entwickelt CARBIOS enzymbasierte biologische

Verfahren zum Abbau von Kunststoffen mit dem Ziel, die Verschmutzung durch

Kunststoffe und Textilien zu verhindern und den Übergang zu einer

Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen. Seine beiden innovativen Technologien -

für das Biorecycling von PET und den biologischen Abbau von PLA - werden derzeit

auf industrielles und kommerzielles Niveau skaliert. Die industrielle

Demonstrationsanlage für Biorecycling ist seit 2021 in Betrieb, und der Bau der

weltweit ersten Biorecycling-Anlage soll noch vor dem Jahresende 2025 wieder

aufgenommen werden, sofern die erforderlichen zusätzlichen Finanzmittel

gesichert werden können. Das Unternehmen wird von renommierten Marken aus der

Kosmetik-, Lebensmittel- und Bekleidungsindustrie unterstützt, die die

Recyclingfähigkeit und Kreislaufwirtschaft ihrer Produkte verbessern wollen.

Nestlé Waters, PepsiCo und Suntory Beverage & Food Europe sind Mitglieder eines

von CARBIOS und L'Oréal gegründeten Verpackungskonsortiums. On, Patagonia, PUMA,

PVH Corp. und Salomon arbeiten mit CARBIOS in einem Textilkonsortium zusammen.

CARBIOS ist Teil der globalen Gemeinschaft von B Corp(TM)-zertifizierten

Unternehmen, die ihre Geschäftsmodelle zum Wohle der Allgemeinheit umgestalten.

Besuchen Sie, www.carbios.com und (https://www.carbios.com/en/), um mehr über

Biotechnologie für kreislauffähige Kunststoffe und Textilien zu erfahren.

LinkedIn: carbios (https://www.linkedin.com/company/carbios/mycompany/) /

Instagram: insidecarbios (https://www.instagram.com/insidecarbios/?hl=en)

Informationen zu CARBIOS-Aktien:

ISIN-Code: FR0011648716

Ticker-Code: Euronext Growth: ALCRB

LEI: 969500M2RCIWO4NO5F08

CARBIOS ist für das PEA-PME-Programm zugelassen, ein staatliches Programm, das

französischen Einwohnern, die in KMU investieren, Einkommensteuervergünstigungen

gewährt.

Haftungsausschluss zu zukunftsgerichteten Aussagen und Risikofaktoren:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, keine historischen

Daten, und sollte nicht als Garantie dafür verstanden werden, dass die genannten

Fakten und Daten eintreten werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren

auf Daten, Annahmen und Schätzungen, die CARBIOS für angemessen hält. CARBIOS

ist in einem wettbewerbsintensiven und sich schnell entwickelnden Umfeld tätig.

Das Unternehmen ist daher nicht in der Lage, alle Risiken, Ungewissheiten oder

sonstigen Faktoren, die sich auf seine Geschäftstätigkeit auswirken könnten,

deren potenzielle Auswirkungen auf seine Geschäftstätigkeit oder das Ausmaß, in

dem das Eintreten eines Risikos oder einer Kombination von Risiken zu

Ergebnissen führen könnte, die erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen

genannten Ergebnissen abweichen, vorherzusehen. CARBIOS weist darauf hin, dass

zukunftsgerichtete Aussagen keinesfalls eine Garantie für die zukünftige

Entwicklung darstellen und dass die tatsächliche Finanzlage, die Ergebnisse, die

Cashflows, die Partnerschaften und Unternehmensvereinbarungen sowie die

Entwicklung des Sektors, in dem CARBIOS tätig ist, erheblich von den in diesem

Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Darüber

hinaus selbst wenn die Finanzlage, die Ergebnisse, die Cashflows, die

Partnerschaften und Unternehmensvereinbarungen sowie die Entwicklungen in der

Branche, in der CARBIOS tätig ist, mit den in diesem Dokument enthaltenen

zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen, sind diese Ergebnisse oder

Entwicklungen möglicherweise kein verlässlicher Indikator für die zukünftigen

Ergebnisse oder Entwicklungen von CARBIOS. Lesern wird außerdem empfohlen, die

Risikofaktoren, die im bei der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (?AMF")

eingereichten Universal-Registrierungsdokument sowie im Halbjahresfinanzbericht,

der kostenlos auf der Website des Unternehmens verfügbar ist, beschrieben sind,

sorgfältig zu prüfen. Sollten alle oder ein Teil dieser Risikofaktoren oder

andere eintreten, haftet CARBIOS in keinem Fall gegenüber irgendjemandem für

Entscheidungen oder Maßnahmen, die im Zusammenhang mit den Informationen

und/oder Aussagen in dieser Pressemitteilung getroffen oder ergriffen wurden,

oder für damit verbundene Schäden. Diese Informationen gelten nur zum Zeitpunkt

dieser Pressemitteilung. CARBIOS verpflichtet sich nicht, Aktualisierungen

dieser Informationen oder der ihnen zugrunde liegenden Annahmen zu

veröffentlichen, es sei denn, dies ist aufgrund gesetzlicher oder

regulatorischer Verpflichtungen erforderlich.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Pressekontakt

CARBIOS CARBIOS (DACH & UK)

Laura Perrin Benjamin Audebert MC Services

Kommunikation Investor Relations Anne Hennecke

laura.perrin@carbios.com contact@carbios.com carbios@mc-services.eu

(mailto:laura.perrin@carbi (mailto:contact@carbios. (mailto:carbios@mc-

os.com) com) services.eu)

+33 (0)6 46 44 04 79 +33 (0)4 73 86 51 76 +49 (0)211 529 252 22

--------------------------------------------------------------------------------

1 Wankai New Materials ist ein an der Shenzhen-Börse notiertes Unternehmen

(Aktiencode: 301216).

(2) Als Ergebnis dieser Investition könnte Wankai einen Vertreter in den

Verwaltungsrat von CARBIOS entsenden. Die Bedingungen der Kapitalinvestition,

insbesondere die finanziellen Bedingungen, müssen noch in den endgültigen

Vereinbarungen festgelegt werden. Diese Investition unterliegt gegebenenfalls

behördlichen und aufsichtsrechtlichen Genehmigungen in Frankreich und China.

Â°