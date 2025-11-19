GNW-News: Denodo wurde im "Modern Marketing Data Stack Report 2026" von Snowflake als "One to Watch" ausgezeichnet: Wie Marketingfachleute in einer KI-gesteu...

^PALO ALTO, Kalifornien, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo, ein führendes

Unternehmen im Bereich Datenmanagement, gab bekannt, dass es in Snowflakes

Bericht mit dem Titel The Modern Marketing Data Stack 2026: How Marketers Become

Agents of Change in an AI-Driven World (https://www.snowflake.com/en/the-modern-

marketing-data-stack-

report/?utm_source=pressrelease&utm_medium=partner&utm_campaign=--en-partners-pr

essrelease&utm_content=-eb-mmds20250830) (Der moderne Marketing-Datenstack

2026: Wie Marketer zu Akteuren des Wandels in einer KI-gesteuerten Welt werden)

als?One to Watch" ausgezeichnet wurde.Dieser Jahresbericht identifiziert

Unternehmen, die durch Innovation, Wachstum und Kundenwirkung innerhalb des

Snowflake-Ökosystems die Zukunft der Marketingtechnologie gestalten.

Diese Anerkennung unterstreicht die starke Position von Denodo innerhalb des

Snowflake-Ökosystems und seine Dynamik bei der Unterstützung von

Marketingorganisationen bei der Vereinheitlichung, Verwaltung und Aktivierung

von Daten für KI-gesteuerte Erkenntnisse und Personalisierung. Die als?Ones to

Watch" ausgezeichneten Anbieter wurden aufgrund ihrer nachgewiesenen

Innovationskraft, ihrer schnellen Marktakzeptanz und ihres nachgewiesenen

Kundenerfolgs ausgewählt - insbesondere aufgrund ihrer differenzierten

Fähigkeiten, die die Snowflake AI Data Cloud ergänzen.

(https://www.snowflake.com/en/)

?Wir fühlen uns geehrt, im Bericht 'Modern Marketing Stack' von Snowflake als

'One to Watch' aufgeführt zu sein", erklärte Suresh Chandrasekaran, Executive

Vice President bei Denodo.?Die logischen Datenverwaltungsfunktionen von Denodo

stellen einen erheblichen Mehrwert dar und bieten in Kombination mit bewährten

Partnern wie Snowflake leistungsstarke Möglichkeiten für den Einsatz von KI."

Die vierte jährliche Ausgabe des Berichts?Modern Marketing Data Stack" von

Snowflake identifiziert die Technologien, Lösungen und Plattformen, die von

Snowflake-Kunden am häufigsten eingesetzt werden. Durch die Analyse von

Nutzungsdaten aus mehr als 11.100 Unternehmen verdeutlicht Snowflake, wie Trends

wie KI, Datenschutz und Datengravitation die Entwicklung von Martech und Adtech

in 13 Schlüsselkategorien beschleunigen.

KI verändert die Art und Weise, wie Marketingfachleute Zielgruppen verstehen,

Ausgaben optimieren und personalisierte Erlebnisse schaffen. Allerdings ist KI

nur so leistungsfähig wie die Daten, aus denen sie lernt. Denodo bietet eine

kontrollierte, hochwertige Datenbasis, die KI- und Machine-Learning-Modelle,

einschließlich derjenigen, die auf Snowflake laufen, mit aktuellen, präzisen,

kontextbezogenen und vertrauenswürdigen Daten versorgt, die stets auf dem

neuesten Stand sind.

Gemeinsam ermöglichen Denodo und Snowflake Marketingteams die Vereinheitlichung,

Anreicherung und Aktivierung von Daten in Echtzeit und schließen damit die Lücke

zwischen operativen Systemen und der Snowflake AI Data Cloud. Die Denodo-

Plattform (https://www.denodo.com/en/denodo-platform/denodo-

platform), eine Lösung für logisches Datenmanagement

(https://www.denodo.com/en/data-management/logical-data-management), schafft

eine einheitliche semantische Ebene über Snowflake und verteilte

Marketingsysteme hinweg und stellt Marketern kontrollierte, KI-fähige Daten zur

Verfügung, unabhängig davon, wo diese gespeichert sind.

Mit Denodo können Marketingfachleute KI für folgende Zwecke einsetzen:

* Generieren Sie Echtzeit-Einblicke in Ihr Publikum, indem Sie Live-

Betriebsdaten aus CRM-, Marketing-Automatisierungs- und Social-Media-

Systemen miteinander verbinden, die alle in der Snowflake AI Data Cloud

vereint sind.

* Beschleunigen Sie die Kampagnenoptimierung, indem Sie Live-Kunden- und

Betriebsdaten in Snowflake und anderen Marketing-Systemen vereinheitlichen,

ohne dass eine komplexe Integration oder Replikation erforderlich ist.

* Stärken Sie KI-Agenten und Analysetools durch den Zugriff auf konsistente,

kontrollierte Daten über eine einzige semantische Ebene.

Weitere Informationen

* Tauchen Sie ein in die Erkenntnisse und entdecken Sie, was Sie wissen

müssen, um immer einen Schritt voraus zu sein:

Snowflake 2026 Modern Marketing Data Stack Report

(https://www.snowflake.com/en/the-modern-marketing-data-stack-

report/?utm_source=stack-partner-

social&utm_medium=partner&utm_campaign=--en-partners-promo&utm_content=-eb-m

mds20260930)

* Verfolgen Sie die Unterhaltung: #MMDS2026Partner #Denodo #Snowflake

#Datenmodellierung #KI

Über Denodo

Denodo ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Datenmanagement und

unterstützt zuverlässige KI-Agenten und -Anwendungen. Die Denodo-Plattform, eine

preisgekrönte Lösung für logisches Datenmanagement, wandelt Unternehmensdaten in

zuverlässige Erkenntnisse für KI-, Analyse- und Self-Service-Initiativen um.

Unternehmen weltweit nutzen Denodo, um im Vergleich zu herkömmlichen Data

Lakehouses in einem Bruchteil der Zeit KI-fähige, geschäftsbereite Daten

bereitzustellen. Dadurch erzielen sie eine bis zu viermal schnellere Time-to-

Insight, einen ROI von 345 % und eine zehnmal bessere Leistung. Weitere

Informationen finden Sie unter denodo.com.

Medienkontakt

pr@denodo.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/13d1c0ef-

3989-4f45-83e2-19ba3486bf65

