GNW-News: Denodo wurde im "Modern Marketing Data Stack Report 2026" von Snowflake als "One to Watch" ausgezeichnet: Wie Marketingfachleute in einer KI-gesteu...

^PALO ALTO, Kalifornien, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo, ein führendes
Unternehmen im Bereich Datenmanagement, gab bekannt, dass es in Snowflakes
Bericht mit dem Titel The Modern Marketing Data Stack 2026: How Marketers Become
Agents of Change in an AI-Driven World (https://www.snowflake.com/en/the-modern-
marketing-data-stack-
report/?utm_source=pressrelease&utm_medium=partner&utm_campaign=--en-partners-pr
essrelease&utm_content=-eb-mmds20250830) (Der moderne Marketing-Datenstack
2026: Wie Marketer zu Akteuren des Wandels in einer KI-gesteuerten Welt werden)
als?One to Watch" ausgezeichnet wurde.Dieser Jahresbericht identifiziert
Unternehmen, die durch Innovation, Wachstum und Kundenwirkung innerhalb des
Snowflake-Ökosystems die Zukunft der Marketingtechnologie gestalten.
Diese Anerkennung unterstreicht die starke Position von Denodo innerhalb des
Snowflake-Ökosystems und seine Dynamik bei der Unterstützung von
Marketingorganisationen bei der Vereinheitlichung, Verwaltung und Aktivierung
von Daten für KI-gesteuerte Erkenntnisse und Personalisierung. Die als?Ones to
Watch" ausgezeichneten Anbieter wurden aufgrund ihrer nachgewiesenen
Innovationskraft, ihrer schnellen Marktakzeptanz und ihres nachgewiesenen
Kundenerfolgs ausgewählt - insbesondere aufgrund ihrer differenzierten
Fähigkeiten, die die Snowflake AI Data Cloud ergänzen.
(https://www.snowflake.com/en/)
?Wir fühlen uns geehrt, im Bericht 'Modern Marketing Stack' von Snowflake als
'One to Watch' aufgeführt zu sein", erklärte Suresh Chandrasekaran, Executive
Vice President bei Denodo.?Die logischen Datenverwaltungsfunktionen von Denodo
stellen einen erheblichen Mehrwert dar und bieten in Kombination mit bewährten
Partnern wie Snowflake leistungsstarke Möglichkeiten für den Einsatz von KI."
Die vierte jährliche Ausgabe des Berichts?Modern Marketing Data Stack" von
Snowflake identifiziert die Technologien, Lösungen und Plattformen, die von
Snowflake-Kunden am häufigsten eingesetzt werden. Durch die Analyse von
Nutzungsdaten aus mehr als 11.100 Unternehmen verdeutlicht Snowflake, wie Trends
wie KI, Datenschutz und Datengravitation die Entwicklung von Martech und Adtech
in 13 Schlüsselkategorien beschleunigen.
KI verändert die Art und Weise, wie Marketingfachleute Zielgruppen verstehen,
Ausgaben optimieren und personalisierte Erlebnisse schaffen. Allerdings ist KI
nur so leistungsfähig wie die Daten, aus denen sie lernt. Denodo bietet eine
kontrollierte, hochwertige Datenbasis, die KI- und Machine-Learning-Modelle,
einschließlich derjenigen, die auf Snowflake laufen, mit aktuellen, präzisen,
kontextbezogenen und vertrauenswürdigen Daten versorgt, die stets auf dem
neuesten Stand sind.
Gemeinsam ermöglichen Denodo und Snowflake Marketingteams die Vereinheitlichung,
Anreicherung und Aktivierung von Daten in Echtzeit und schließen damit die Lücke
zwischen operativen Systemen und der Snowflake AI Data Cloud. Die Denodo-
Plattform (https://www.denodo.com/en/denodo-platform/denodo-
platform), eine Lösung für logisches Datenmanagement
(https://www.denodo.com/en/data-management/logical-data-management), schafft
eine einheitliche semantische Ebene über Snowflake und verteilte
Marketingsysteme hinweg und stellt Marketern kontrollierte, KI-fähige Daten zur
Verfügung, unabhängig davon, wo diese gespeichert sind.
Mit Denodo können Marketingfachleute KI für folgende Zwecke einsetzen:
* Generieren Sie Echtzeit-Einblicke in Ihr Publikum, indem Sie Live-
Betriebsdaten aus CRM-, Marketing-Automatisierungs- und Social-Media-
Systemen miteinander verbinden, die alle in der Snowflake AI Data Cloud
vereint sind.
* Beschleunigen Sie die Kampagnenoptimierung, indem Sie Live-Kunden- und
Betriebsdaten in Snowflake und anderen Marketing-Systemen vereinheitlichen,
ohne dass eine komplexe Integration oder Replikation erforderlich ist.
* Stärken Sie KI-Agenten und Analysetools durch den Zugriff auf konsistente,
kontrollierte Daten über eine einzige semantische Ebene.
Weitere Informationen
* Tauchen Sie ein in die Erkenntnisse und entdecken Sie, was Sie wissen
müssen, um immer einen Schritt voraus zu sein:
Snowflake 2026 Modern Marketing Data Stack Report
(https://www.snowflake.com/en/the-modern-marketing-data-stack-
report/?utm_source=stack-partner-
social&utm_medium=partner&utm_campaign=--en-partners-promo&utm_content=-eb-m
mds20260930)
* Verfolgen Sie die Unterhaltung: #MMDS2026Partner #Denodo #Snowflake
#Datenmodellierung #KI
Über Denodo
Denodo ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Datenmanagement und
unterstützt zuverlässige KI-Agenten und -Anwendungen. Die Denodo-Plattform, eine
preisgekrönte Lösung für logisches Datenmanagement, wandelt Unternehmensdaten in
zuverlässige Erkenntnisse für KI-, Analyse- und Self-Service-Initiativen um.
Unternehmen weltweit nutzen Denodo, um im Vergleich zu herkömmlichen Data
Lakehouses in einem Bruchteil der Zeit KI-fähige, geschäftsbereite Daten
bereitzustellen. Dadurch erzielen sie eine bis zu viermal schnellere Time-to-
Insight, einen ROI von 345 % und eine zehnmal bessere Leistung. Weitere
Informationen finden Sie unter denodo.com.
Medienkontakt
pr@denodo.com
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/13d1c0ef-
3989-4f45-83e2-19ba3486bf65
