GNW-News: Jitterbit sichert sich zum dritten Mal in Folge den ersten Platz im G2 Enterprise Implementation Index für iPaaS
^* Drittes Quartal in Folge die Nummer 1 bei der Enterprise Implementierung für
iPaaS
* ROI von 6,86 Monaten ist 2,5-mal schneller als der Branchendurchschnitt
* Time-to-go-live ist mit 1,74 Monaten schneller als die Hälfte des
Kategoriedurchschnitts
* Führend bei der Benutzerakzeptanz mit 73 %, im Vergleich zum
Kategoriedurchschnitt von 54 %
* Mit 37 Auszeichnungen in den Kategorien iPaaS, APIM und Automatisierung
ausgezeichnet
ALAMEDA, Kalifornien, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jitterbit
(https://www.jitterbit.com/de?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Referral&utm_c
ampaign=G2+Winter+2026+Reports), ein weltweit führendes Unternehmen in der
Beschleunigung von Geschäftstransformation für Unternehmenssysteme, gab heute
bekannt, dass es erneut die Nummer 1 im G2 Enterprise Implementation Index für
iPaaS, Winter 2026 (https://www.g2.com/reports/enterprise-implementation-index-
for-ipaas-winter-
2026.embed?featured=jitterbit&secure%5Bgated_consumer%5D=d51f8221-07e5-492c-
a04c-
cc3af6c992c2&secure%5Btoken%5D=2162366c29c9d21434b9b8776eb55da659e9ab8bc8ffd3c33
bd470174ae3b9c0&utm_campaign=gate-2174465), ist.
Dieser bedeutende Erfolg markiert das dritte Quartal in Folge, in dem sich
Jitterbit den Spitzenplatz in diesem hart umkämpften Index gesichert hat. Dies
unterstreicht das Engagement des Unternehmens, Integrationslösungen für
Unternehmen zu liefern, die weltweit einen unvergleichlichen ROI und eine
schnelle Wertschöpfung für die Kunden bieten.
?Drei Quartale konsequenter Anerkennung als Anbieter Nummer 1 im G2 Enterprise
Implementation Index für iPaaS sind eine starke Aussage über den erkennbaren
Mehrwert, den unsere Kunden erhalten", sagte Bill Conner, President und CEO von
Jitterbit.?Dies ist kein einmaliger Sieg; es ist der Beweis, dass Jitterbit
Harmony die zuverlässigste, am einfachsten einzuführende und am schnellsten
einzuführende Plattform für Unternehmensintegration und -automatisierung ist.
Unsere Ergebnisse im Index zeigen genau, warum Jitterbit Unternehmen dabei
hilft, messbare Resultate schneller als der Branchendurchschnitt zu erzielen".
Jitterbit iPaaS
(https://www.jitterbit.com/de/product/ipaas/?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium
=Referral&utm_campaign=G2+Winter+2026+Reports) wurde auch mit dem Best Estimated
ROI-Abzeichen im Enterprise Results Index für iPaaS ausgezeichnet, was seine
Fähigkeit unter Beweis stellt, Unternehmen dabei zu helfen, messbare
Geschäftsergebnisse schneller zu erzielen.
Jitterbit erreicht iPaaS-?Three-Peat" mit unübertroffenen
Implementierungsstatistiken
Die Rankings im Winter 2026 Enterprise Implementation Index für iPaaS werden
durch den Gesamt-Implementierungswert (Implementation Score) des Anbieters
bestimmt. Dieser basiert auf authentischen Kundenrezensionen, die
Schlüsselfaktoren wie einfache Einrichtung (Ease of Setup), Benutzerakzeptanz
(User Adoption) und Amortisationszeit (Speed to Value) bewerten.
Zum dritten Mal in Folge übertraf Jitterbit den Kategorien Durchschnitt in jeder
wichtigen Implementierungskennzahl deutlich:
* Implementierungswert (Implementation Score): 80 % (gegenüber 70 %
Kategoriedurchschnitt)
* Einfache Einrichtung (Ease of Setup): 93 % (gegenüber 86 %
Kategoriedurchschnitt)
* Durchschnittliche Benutzerakzeptanz (Average User Adoption): 73 % (gegenüber
54 % Kategoriedurchschnitt)
* Durchschnittliche Monate bis zum Go-Live (Average Months to Go Live): 1,74
(gegenüber 3,5 Kategoriedurchschnitt). Dies ist schneller als die Hälfte des
Kategoriedurchschnitts.
* Geschätzter ROI (Estimated ROI): 6,86 Monate (gegenüber 15,6 Monaten im
Durchschnitt). Dies ist 2,5-mal schneller als der Branchendurchschnitt.
Die Implementierungserfahrung spiegelt die Designphilosophie von Jitterbit wider
und wird durch G2-Bewertungen von verifizierten Nutzern unterstützt. Ein Kunde
erklärte:?Die Jitterbit-Benutzeroberfläche ist sehr benutzerfreundlich und
ermöglicht dennoch die Konfiguration komplexer Integrationen".
Jitterbit Harmony erhält 37 Auszeichnungen in den G2-Berichten Winter 2026
Zusätzlich zur Sicherung des ersten Platzes für die Enterprise-Implementierung
in iPaaS erhielt die einheitliche, mit KI angereicherte Low-Code-Plattform
Harmony von Jitterbit eine Gesamtzahl von 37 Auszeichnungen in verschiedenen
Winter 2026 Grid- und Index-Berichten weltweit, darunter:
* 12 Leader Badges in den Kategorien iPaaS, API Management (APIM), Electronic
Data Interchange (EDI) und Workplace Innovation
* 16 Higher Performer Badges in den Kategorien iPaaS, APIM, App Development,
Workplace Innovation, Low-Code und No-Code Development
* 3 Badges für iPaaS - Best Estimated ROI, Most Implementable und Fastest
Implementation
* 3 Badges für Low-Code Development - Best Estimated ROI, Fastest
Implementation und Easiest Setup
* 2 Badges für EDI - Best Estimated ROI und Highest User Adoption
* 1 Badge für APIM - Best Estimated ROI
?Unsere Kunden bestätigen ständig die Zuverlässigkeit und Effizienz unserer
Plattform", sagte Manoj Chaudhary, Chief Technology Officer von Jitterbit.
?Unser Fokus liegt auf der Bereitstellung von Technologie, die die Produktivität
steigert, Integrationsprozesse optimiert und konstant Höchstleistung für das
Unternehmen liefert".
Die hohen Bewertungen von Kunden unterstreichen die Werte der Plattform.
Benutzer beschreiben Jitterbit als?zuverlässig, effizient und erheblich
produktivitätssteigernd - ein hervorragendes Werkzeug für jedes Unternehmen, das
seine Integrationsprozesse optimieren möchte".
Das Engagement von Jitterbit für den Kundenerfolg wird durch das Support-Team
hervorgehoben:?[Jitterbit Support ist] immer reaktionsschnell, proaktiv bei der
Erkennung potenzieller Probleme und liefert schnell maßgeschneiderte Lösungen,
die uns voranbringen".
Um mehr über Jitterbit Harmony zu erfahren, besuchen Sie jitterbit.com/harmony
(https://www.jitterbit.com/de/harmony/?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Refer
ral&utm_campaign=G2+Winter+2026+Reports).
Über Jitterbit
Für Unternehmen, die bereit für Modernisierung und Innovation sind, bietet
Jitterbit eine einheitliche, KI gestützte Low-Code-Plattform für Integration,
Orchestrierung, Automatisierung und App-Entwicklung. Diese beschleunigt die
Geschäftstransformation, steigert die Produktivität und hebt Potenziale. Die
Jitterbit Harmony-Plattform, einschließlich iPaaS, API Manager, App Builder und
EDI, macht Abläufe zukunftssicher, vereinfacht die Komplexität und fördert
Innovationen für Organisationen weltweit. Erfahren Sie mehr unter
www.jitterbit.com
(https://www.jitterbit.com/de?utm_source=GlobeNewswire&utm_medium=Referral&utm_c
ampaign=G2+Winter+2026+Reports) und folgen Sie uns auf LinkedIn.
Medienkontakt:
Geoff Blaine
Jitterbit
E-Mail: geoff.blaine@jitterbit.com (mailto:geoff.blaine@jitterbit.com)
