GNW-News: Rackspace Technology erhält VMware Sovereign Cloud-Zertifizierung

^LONDON, Jan. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology®

(http://www.rackspace.com/)(NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-

End-Hybrid-Cloud- und KI-Lösungen, hat heute bekannt gegeben, dass seine UK

Sovereign Services die VMware Sovereign Cloud-Zertifizierung

(https://www.vmware.com/solutions/cloud-infrastructure/sovereign-cloud) erhalten

haben. Damit ist Rackspace in der Lage, die sensibelsten Daten britischer

Unternehmen zu speichern, zu verarbeiten und zu schützen.

Rackspace Sovereign Services bietet eine vollständig verwaltete Private-Cloud-

Plattform, die speziell für Unternehmen entwickelt wurde, die eine strenge

Kontrolle darüber benötigen, wo sich Daten befinden und wie sie verarbeitet

werden. Der Service basiert auf bewährten VMware-Technologien und wird von

Rechenzentren in Großbritannien aus betrieben. Durch die Kombination von

Hochverfügbarkeit, stabilen Netzwerken und integrierten Sicherheitskontrollen

wird die betriebliche Komplexität für Kunden reduziert und die Cloud-Einführung

beschleunigt.

?Mit der digitalen Sovereign Cloud von Rackspace können Unternehmen ihre

Private-Cloud-Architektur optimieren, um sicherzustellen, dass

geschäftskritische Anwendungen eine vorhersehbare Leistung, erhöhte Sicherheit

und betriebliche Zuverlässigkeit bieten", sagte Rick Martire, General Manager

von Rackspace Sovereign Services.?Dies ist ein wichtiger Meilenstein für die

Unterstützung des öffentlichen Sektors in Großbritannien und bekräftigt unser

Engagement für regulierte Branchen-Clouds", so Martire weiter.

Rackspace arbeitet mit britischen Institutionen des öffentlichen Sektors,

regulierten Finanzdienstleistungsunternehmen und Gesundheitsdienstleistern

zusammen, um End-to-End-Lösungen bereitzustellen, die Cloud-Infrastruktur mit

kompetenten Managed Services und Sicherheitsoperationen kombinieren.

Die VMware Sovereign Cloud-Zertifizierung wird an VMware Cloud Service Provider

(CSPs) vergeben, die strenge Kriterien für die Bereitstellung von Cloud-Diensten

mit voller Datensouveränität und rechtlicher Kontrolle innerhalb eines

bestimmten Landes oder einer bestimmten Region erfüllen. Mit dieser

Zertifizierung wird bestätigt, dass ein Partner in der Lage ist,

sicherzustellen, dass die Daten unter lokaler Kontrolle bleiben, die nationalen

Vorschriften zum Datenschutz und zur Datensicherheit eingehalten werden und die

Daten in Rechenzentren untergebracht sind, die von lokalen Instanzen verwaltet

werden.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-Cloud- und

KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden

über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen

Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in

jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen

zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien

einzuführen.

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und

Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen

Ergebnisse erheblich abweichen. Rackspace Technology übernimmt keine

Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren. Rackspace Technology und

Rackspace sind Marken von Rackspace US, Inc. VMware und VMware Sovereign Cloud

sind Marken von VMware, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen

Inhaber. Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und

stellt keine Finanzwerbung, Anlageberatung oder ein Angebot zum Verkauf von

Wertpapieren dar.

Medienkontakt:

Cheryl Amerine, publicrelations@rackspace.com

(mailto:publicrelations@rackspace.com)

