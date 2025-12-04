DAX23.900 +0,9%Est505.723 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,51 -2,2%Nas23.447 ±-0,0%Bitcoin79.870 -0,5%Euro1,1672 ±-0,0%Öl62,95 +0,3%Gold4.205 ±0,0%
GNW-News: Rackspace Technology wurde im ISG Provider LensT AWS Ecosystem Partners Report 2025 in vier Kategorien als führendes Unternehmen ausgezeichnet

04.12.25 15:59 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Rackspace Technology
1,04 USD 0,01 USD 0,49%
Charts|News|Analysen

^SAN ANTONIO, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology

(https://www.rackspace.com/)® (NASDAQ: RXT), Rackspace Technology®, ein

führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-Cloud- und KI-Lösungen, gab heute

bekannt, dass das Unternehmen in vier Quadranten des 2025 ISG Provider LensTM

AWS Ecosystem Partners Report (https://www.rackspace.com/lp/2025-isg-aws-

ecosystem-partners-report)für die USA als führend eingestuft wurde: AWS

Professional Services, AWS Managed Services, AWS Enterprise Data Modernization

und AI Services, AWS SAP Workloads. Rackspace wurde außerdem in zwei Quadranten

für Deutschland als führendes Unternehmen ausgezeichnet: AWS Professional

Services und AWS Managed Services.

Der?2025 ISG Provider Lens AWS Ecosystem Partners Report" ist eine umfassende

Forschungsstudie, die auf AWS spezialisierte Dienstleister in verschiedenen

Bereichen der Cloud- und KI-Transformation bewertet. Der Bericht bewertet

Anbieter hinsichtlich ihrer Fähigkeit, umfassende AWS-Services bereitzustellen,

von Migration und Modernisierung bis hin zu KI-gesteuerten Innovationen und SAP-

Workload-Management.

?Rackspace Technology fördert die Geschäftsergebnisse während des gesamten

Cloud-Lebenszyklus seiner Kunden durch Workload-orientierte Migration,

Anwendungsmodernisierung, Cloud-native Datendienste und KI-Industrialisierung

mithilfe seiner proprietären Foundry for AI by Rackspace (FAIR(TM)), RITA und ICE-

Assets." -- ISG Provider Lens: AWS Ecosystem Partners, 2025.

?Die Anerkennung als führendes Unternehmen in mehreren Quadranten des ISG

Provider Lens AWS Ecosystem Partners Report unterstreicht die Fähigkeit von

Rackspace Technology, umfassende professionelle und verwaltete AWS-Services

anzubieten, die eine KI-gesteuerte Transformation in großem Maßstab

vorantreiben", erklärte D K Sinha, President, Public Cloud bei Rackspace

Technology.?Diese Auszeichnungen spiegeln unsere globale Expertise in den

Bereichen Migration, Modernisierung und Workload-Optimierung wider und

unterstützen Kunden dabei, Innovationen zu beschleunigen und messbare

Geschäftsergebnisse zu erzielen."

Rackspace Technology verfügt weltweit über mehr als 2.700 AWS-Zertifizierungen

mit 19 AWS-Kompetenzen, darunter Generative KI.

Klicken Sie hier, um den vollständigen Bericht herunterzuladen:

https://www.rackspace.com/lp/2025-isg-aws-ecosystem-partners-report

Die ISG Provider Lens(TM)-Studie wird von der Information Services Group (ISG)

erstellt, einem weltweit führenden Technologieforschungs- und

Beratungsunternehmen.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/) ist ein führender Anbieter von

End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-

Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg,

unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir

arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und

ermöglichen ihnen, ihre Anwendungen zu optimieren, neue Produkte zu entwickeln

und innovative Technologien einzuführen.

Medienkontakt: Cheryl Amerine, publicrelations@rackspace.com

(mailto:publicrelations@rackspace.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c5f15bba-

44a7-4e61-80ef-4191065e8a08

Â°

