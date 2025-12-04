GNW-News: Rackspace Technology wurde im ISG Provider LensT AWS Ecosystem Partners Report 2025 in vier Kategorien als führendes Unternehmen ausgezeichnet
^SAN ANTONIO, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology
(https://www.rackspace.com/)® (NASDAQ: RXT), Rackspace Technology®, ein
führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-Cloud- und KI-Lösungen, gab heute
bekannt, dass das Unternehmen in vier Quadranten des 2025 ISG Provider LensTM
AWS Ecosystem Partners Report (https://www.rackspace.com/lp/2025-isg-aws-
ecosystem-partners-report)für die USA als führend eingestuft wurde: AWS
Professional Services, AWS Managed Services, AWS Enterprise Data Modernization
und AI Services, AWS SAP Workloads. Rackspace wurde außerdem in zwei Quadranten
für Deutschland als führendes Unternehmen ausgezeichnet: AWS Professional
Services und AWS Managed Services.
Der?2025 ISG Provider Lens AWS Ecosystem Partners Report" ist eine umfassende
Forschungsstudie, die auf AWS spezialisierte Dienstleister in verschiedenen
Bereichen der Cloud- und KI-Transformation bewertet. Der Bericht bewertet
Anbieter hinsichtlich ihrer Fähigkeit, umfassende AWS-Services bereitzustellen,
von Migration und Modernisierung bis hin zu KI-gesteuerten Innovationen und SAP-
Workload-Management.
?Rackspace Technology fördert die Geschäftsergebnisse während des gesamten
Cloud-Lebenszyklus seiner Kunden durch Workload-orientierte Migration,
Anwendungsmodernisierung, Cloud-native Datendienste und KI-Industrialisierung
mithilfe seiner proprietären Foundry for AI by Rackspace (FAIR(TM)), RITA und ICE-
Assets." -- ISG Provider Lens: AWS Ecosystem Partners, 2025.
?Die Anerkennung als führendes Unternehmen in mehreren Quadranten des ISG
Provider Lens AWS Ecosystem Partners Report unterstreicht die Fähigkeit von
Rackspace Technology, umfassende professionelle und verwaltete AWS-Services
anzubieten, die eine KI-gesteuerte Transformation in großem Maßstab
vorantreiben", erklärte D K Sinha, President, Public Cloud bei Rackspace
Technology.?Diese Auszeichnungen spiegeln unsere globale Expertise in den
Bereichen Migration, Modernisierung und Workload-Optimierung wider und
unterstützen Kunden dabei, Innovationen zu beschleunigen und messbare
Geschäftsergebnisse zu erzielen."
Rackspace Technology verfügt weltweit über mehr als 2.700 AWS-Zertifizierungen
mit 19 AWS-Kompetenzen, darunter Generative KI.
Klicken Sie hier, um den vollständigen Bericht herunterzuladen:
https://www.rackspace.com/lp/2025-isg-aws-ecosystem-partners-report
Die ISG Provider Lens(TM)-Studie wird von der Information Services Group (ISG)
erstellt, einem weltweit führenden Technologieforschungs- und
Beratungsunternehmen.
Über Rackspace Technology
Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/) ist ein führender Anbieter von
End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-
Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg,
unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir
arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und
ermöglichen ihnen, ihre Anwendungen zu optimieren, neue Produkte zu entwickeln
und innovative Technologien einzuführen.
Medienkontakt: Cheryl Amerine, publicrelations@rackspace.com
(mailto:publicrelations@rackspace.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c5f15bba-
44a7-4e61-80ef-4191065e8a08
