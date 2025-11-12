GNW-News: Rackspace Technology startet den "AI Launchpad Service" - beschleunigt den Einstieg in Künstliche Intelligenz und steigert den Mehrwert für Unterne...
Werte in diesem Artikel
^SAN ANTONIO, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology®
(http://www.rackspace.com/) (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-
End-Lösungen im Bereich Hybrid Cloud und Künstliche Intelligenz, hat heute
den Rackspace AI Launchpad (https://www.rackspace.com/cloud/private/ai-
launchpad) vorgestellt - einen sicheren Managed Service, der Unternehmen dabei
unterstützt, KI-Workloads zu evaluieren, zu testen und produktiv einzusetzen -
und so die Time-to-Value deutlich zu verkürzen. Der Service kann individuell auf
jede Branche zugeschnitten werden - darunter Gesundheitswesen, Banken,
Finanzdienstleistungen, Wertpapierwesen und Versicherungen (BFSI) sowie die
Energiebranche.
Die Einführung von KI kann eine große Herausforderung darstellen, insbesondere
im Hinblick auf komplexe Infrastrukturen, die Auswahl der richtigen Tools und
die Leistungsbewertung. Der Rackspace AI Launchpad vereinfacht diesen Prozess
durch einen schrittweisen, betreuten Ansatz, der jede Phase der KI-Einführung
unterstützt - von der Machbarkeitsstudie bis hin zur vollständigen Produktion.
?Jedes Unternehmen weiß, dass Künstliche Intelligenz den Wettbewerb im kommenden
Jahrzehnt prägen wird, doch die meisten sind durch die Komplexität gelähmt",
sagte Lance Weaver, Chief Product and Technology Officer für Private Cloud bei
Rackspace.?Das Rackspace AI Launchpad beseitigt diese Lähmung. Wir haben den
schnellsten Weg von der KI-Vision bis zum produktiven Einsatz entwickelt - mit
der Sicherheit und Governance, die Unternehmen erwarten. Es geht längst nicht
mehr nur darum, mit KI zu experimentieren. Es geht darum, mit ihr erfolgreich zu
sein."
Der Rackspace AI Launchpad basiert auf AI Anywhere
(https://www.rackspace.com/cloud/private/ai-anywhere) - einer Private-Cloud-
Lösung von Rackspace, die modernste KI- und ML-Funktionen mit einem starken
Fokus auf Datensicherheit und Datenschutz vereint. Rackspace AI Anywhere
ermöglicht es Unternehmen, neue Chancen zu nutzen, fundiertere Entscheidungen zu
treffen und die Lösung sowohl in Drittanbieter- als auch in Co-Location-
Rechenzentren einzusetzen.
Rackspace AI Anywhere bietet:
* Verwaltete Infrastruktur für KI-Workloads: Sichere, vollständig gemanagte
GPU-Infrastruktur auf Basis branchenführender Server und NVIDIA(®)-GPUs.
* Kubernetes- und Tooling-Enablement: Kubernetes-Cluster und vorinstallierte
gängige KI/ML-Frameworks, die eine sofortige Skalierung ermöglichen.
* Onboarding und operativer Support: Technische Dokumentation, Onboarding-
Leitfäden und Unterstützung durch KI-Infrastruktur-Experten, inklusive
fortlaufender Überwachung und Fehlerbehebung.
Der Rackspace AI Launchpad bietet einen stufenweisen Ansatz, der es Unternehmen
ermöglicht, zunächst einen Proof of Concept durchzuführen, anschließend
bestehende KI-Workloads zu testen und sobald die KI-Einführung ausgereift ist,
diese zu implementieren und produktiv einzusetzen:
* Proof of Concept: Bevor Unternehmen langfristige Infrastrukturinvestitionen
tätigen, erhalten sie eine sichere und flexible Umgebung, die für schnelle
Experimente optimiert ist - um ihre KI-Anwendungsfälle zu validieren.
* Pilotphase: Sobald die Ziel-Workloads identifiziert sind, unterstützt die
Pilotphase Unternehmen beim Übergang von der Experimentierphase zur
Produktionsreife. In dieser Phase erhalten Unternehmen Zugang zu einer
Vielzahl leistungsstarker, GPU-basierter Server, die die Geschwindigkeit und
Zuverlässigkeit gewährleisten, die für den praktischen Einsatz von KI
erforderlich sind.
* Produktion: Zur Skalierung bietet die Produktionsphase eine vollständig
betriebsbereite KI-Umgebung in Enterprise-Qualität. Diese Phase basiert auf
unseren dedizierten Lösungen AI Anywhere und AI Business und ist auf
gleichbleibende Leistung und höchste Sicherheit optimiert.
Praxisbeispiel: Fallstudie Compass
Compass (https://www.compasscares.com/), ein in den USA ansässiger
Gesundheitsdienstleister, setzte auf Innovation in der Patientenversorgung und
nutzte die Tools und Services des Rackspace AI Launchpad. Compass entschied sich
zunächst für die Private Cloud von Rackspace, um seine Produktions- und
Disaster-Recovery-Umgebungen für elektronische Gesundheitsakten (EHR) zu hosten
- und damit Skalierbarkeit und Sicherheit für das wachsende Geschäft
sicherzustellen. Anschließend wandte sich Compass für seine KI-Anforderungen
erneut an Rackspace, begann mit einer Pilotphase und ging dann zügig zum
produktiven Einsatz seiner KI-Workloads über.
In Zusammenarbeit mit Rackspace implementierte Compass eine in der Private Cloud
gehostete KI-Lösung, die natürliche Sprachabfragen, automatisierte
Dokumentenanalyse und Echtzeitberichte miteinander kombiniert. Ein KI-Agent
ermöglicht eine intuitive Suche in Patientenakten, während automatisierte
Prüfungen fehlende Dokumentationen erkennen.
Der KI-Assistent reduzierte den manuellen Prüfaufwand um 80 Prozent. Zudem
verbesserte er die Dokumentationsqualität und lieferte Ärzten schnellere und
präzisere Erkenntnisse. Darüber hinaus verringerte die automatisierte
Berichterstattung den administrativen Aufwand, während die skalierbare und
sichere Integration die Nutzerzufriedenheit erhöhte.
Warum es wichtig ist
Die Einführung von KI ist längst keine Option mehr, sie ist eine
wettbewerbsentscheidende Notwendigkeit. Der Rackspace AI Launchpad ermöglicht es
Unternehmen, über die reine Experimentierphase hinauszugehen und echte KI-
Ergebnisse zu erzielen und dies ohne den Aufwand, eine eigene Infrastruktur von
Grund auf aufzubauen. Durch die Bereitstellung einer sicheren, produktionsreifen
Umgebung wird die KI-Einführung von einer strategischen Vision zu einem
greifbaren Wettbewerbsvorteil.
Erfahren Sie mehr über AI Launchpad
unter https://www.rackspace.com/cloud/private/ai-launchpad
Über Rackspace Technology
Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/) ist ein führendes Unternehmen
für End-to-End-, Hybrid- und KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die
Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen
hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell.
Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen
und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln
und innovative Technologien einzuführen.
?Die beschriebenen Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die
Implementierung bei diesem Kunden. Die tatsächliche Leistung hängt von
zahlreichen Faktoren ab, darunter Art der Arbeitslast,
Infrastrukturkonfiguration und betriebliche Praktiken. Diese Ergebnisse sollten
nicht als typisch oder garantiert angesehen werden."
Medienkontakt:
Cheryl Amerine, publicrelations@rackspace.com
(mailto:publicrelations@rackspace.com)
Â°
Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Rackspace Technology
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rackspace Technology
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Rackspace Technology
Analysen zu Rackspace Technology
Keine Analysen gefunden.