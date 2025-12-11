GNW-News: Niterra geht Partnerschaft mit Rackspace Technology zur Beschleunigung der digitalen Transformation durch eine schnelle Migration zu Google Cloud ein

Werte in diesem Artikel

^SAN ANTONIO, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology

(http://www.rackspace.com/)®, ein führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-

Cloud- und KI-Lösungen, hat heute bekanntgegeben, dass Niterra

(https://www.ngkntk.com/) EMEA GmbH (im Folgenden?Niterra"), ein technischer

Keramikhersteller und bedeutender Automobilzulieferer, eine Partnerschaft mit

Rackspace eingegangen ist, um seine digitale Transformation durch eine schnelle

Migration zu Google Cloud voranzutreiben. Niterra entschied sich für Rackspace

aufgrund seiner umfassenden Expertise in den Bereichen Migration, Modernisierung

und Verwaltung geschäftskritischer Workloads sowie aufgrund seines

kundenorientierten Ansatzes.

Geleitet von seiner?Google first"-IT-Strategie hat sich Niterra zum Ziel

gesetzt, seine globale Serverlandschaft unter einer einzigen Cloud-Plattform zu

vereinheitlichen. In der Mitte der Initiative sah sich das Unternehmen mit einer

dringenden Anforderung konfrontiert: Die gesamte SAP-ECC-Umgebung musste

innerhalb von nur zwei Monaten - weniger als der Hälfte der üblichen Zeitspanne

- auf Google Cloud migriert werden, während gleichzeitig drei lokale

Rechenzentren in Dubai, Johannesburg und Frankfurt konsolidiert werden mussten.

Da das Unternehmen zuvor keine Cloud-Erfahrung hatte, benötigte es einen

Partner, der Geschwindigkeit, Sicherheit und einen unterbrechungsfreien

Geschäftsbetrieb gewährleisten konnte.

?Wir benötigten einen Partner, der nicht nur über umfassende Erfahrung mit SAP

und Google Cloud verfügt, sondern auch in der Lage ist, unsere spezifischen

Geschäftsanforderungen zu verstehen und die Kontinuität unserer Betriebsabläufe

während des gesamten Projekts sicherzustellen", erklärte Bernd Hinkmann, Senior

Manager, IT Service Delivery Management EMEA bei Niterra.

Rackspace Technology hat eine sichere, skalierbare Migrationsstrategie

entwickelt und umgesetzt, die folgende Ergebnisse erzielt hat:

* Eine sichere Google Cloud-Landing Zone mit Governance- und

Sicherheitskontrollen als Grundlage für alle Workloads

* Die Konsolidierung von drei globalen Rechenzentren und die Migration aller

virtuellen Maschinen unter Verwendung der nativen Tools von Google und

ergänzender Methoden zur Gewährleistung der Kompatibilität

* Die Übertragung von 4 TB geschäftskritischer SAP-Daten über Entwicklungs-,

QS-, Produktions- und Berichtssysteme hinweg mit optimierter

Netzwerkleistung

* Die SAP-Migration wurde in nur zwei Monaten abgeschlossen und lag damit weit

über den Branchenstandards

* Unterbrechungsfreier Betrieb für kritische Prozesse wie Logistik und

Lagerverwaltung

* Globale Zusammenarbeit zwischen den USA, Mexiko, Deutschland und Indien für

eine nahtlose Umsetzung und einen reibungslosen Wissenstransfer

Die Migration führte zu einer sofortigen operativen Stabilität und positionierte

Niterra für zukünftige Innovationen auf Google Cloud. Rackspace Modern

Operations und Rackspace Application Services für SAP stellten fortlaufende

Managed Services bereit und sicherten so die Betriebskontinuität und die

Einhaltung strenger Branchenstandards.

?Mit Rackspace als unserem Partner haben wir ein optimales Szenario erreicht.

Das Beste daran ist, dass der Übergang sicher und stabil verlief", erklärte

Hinkmann.?Wir hatten keinerlei Leistungsprobleme, Ausfallzeiten oder

Schwierigkeiten. Wir haben von allen Beteiligten und Betroffenen unseres Umzugs

in die Cloud äußerst positives Feedback erhalten."

?Die rasche Migration von Niterra zu Google Cloud spiegelt die Zukunft der

Unternehmenstransformation wider - schnell, sicher und ohne Unterbrechungen",

erklärte D K Sinha, President Public Cloud bei Rackspace Technology.?Bei

Rackspace sind wir stolz darauf, nicht nur technische Umsetzung, sondern auch

eine strategische Grundlage für Innovation zu bieten. Dieses Projekt

demonstriert, was möglich ist, wenn Fachwissen und Zusammenarbeit

zusammenkommen."

Es finden bereits Gespräche über weitere Modernisierungsprojekte statt.

Die vollständige Fallstudie finden Sie unter: Niterra | Rackspace Technology

(https://www.rackspace.com/case-studies/niterra)

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-Cloud- und

KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden

über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen

Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in

jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, Anwendungen zu

modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien

einzuführen.

Medienkontakt: Cheryl Amerine, publicrelations@rackspace.com

(mailto:publicrelations@rackspace.com)

