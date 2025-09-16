GNW-News: Revolutionierung des nachhaltigen Bauens: DesertBoards Innovation aus Palmabfällen feiert Premiere auf der Architect@Work Hamburg
^HAMBURG, Deutschland, Sept. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DesertBoard, ein in den
Vereinigten Arabischen Emiraten ansässiger Innovator im Bereich nachhaltiger
Baumaterialien, wird auf der Architect@Work Hamburg (17.-18. September, Halle
B7) sein europäisches Debüt geben und dort seine Flaggschiff-Innovation Palm
Strand Board (PSB®) vorstellen. PSB® wird auf Europas führender kuratierter
Plattform für architektonische Innovationen vorgestellt und richtet sich an
Architekt:innen, Innenarchitekt:innen und Planer:innen, die auf der Suche nach
nachhaltigen Materialien sind, die die Transformation der gebauten Umwelt
vorantreiben.
Diese Präsentation folgt auf eine umfangreiche Forschungskooperation mit der Abu
Dhabi University und der Auszeichnung von DesertBoard als viermaliger Gewinner
bei den Global iF Design Awards 2025 in Hamburg.
Umwandlung von Palmabfällen in Materialien der nächsten Generation
PSB® wird aus recycelten Palmwedeln hergestellt, wodurch ein reichlich
vorhandenes natürliches Nebenprodukt in eine erneuerbare, leistungsstarke
Alternative zu MDF, Spanplatten und Sperrholz umgewandelt wird. Durch die
Umwandlung von Abfall in eine Ressource verhindert DesertBoard Methanemissionen
und schafft Potenzial für Emissionszertifikate, wodurch es direkt das
europäische Klimaneutralitätsziel einer Emissionsreduktion um 55 % bis 2030
unterstützt.
Die Innovation wurde in der Forschungsarbeit?Palm Leaves Research Paper (2025)"
validiert, die erstmals am Imperial College London veröffentlicht und in
Zusammenarbeit mit der Abu Dhabi University entwickelt wurde. Die Studie
bestätigte Folgendes über PSB®:
* Hält einer um 16 % höheren Druckkraft stand als MDF (50 % Reduzierung) und
Spanplatten (44,5 %).
* Weist die niedrigste Wärmeleitfähigkeit aller getesteten Platten auf und
verbessert damit die Isolierung gemäß den EU-Energieeffizienzrichtlinien.
* Erreicht einen Wasserkontaktwinkel von 72°, der deutlich höher ist als bei
MDF (50,2°) und Sperrholz (65°), was die überlegene
Feuchtigkeitsbeständigkeit bestätigt.
* Enthält kein Formaldehyd und entspricht damit den europäischen Gesundheits-
und Sicherheitsstandards für den Innenbereich.
?Wir haben diese Studie entwickelt, um sowohl die Leistung als auch das
Potenzial zu bewerten", erklärt Dr. Omar Chaalal, Professor für
Chemieingenieurwesen an der Abu Dhabi University.?Die Ergebnisse bestätigten,
dass PSB® die Benchmarks in Bezug auf Haltbarkeit, Verzugsbeständigkeit und vor
allem seine Fähigkeit, Hitze und Feuchtigkeit standzuhalten, sogar übertrifft.
Noch wichtiger ist, dass es sich um ein Material handelt, das die dringende
Notwendigkeit von zirkulären Bauweisen und nachhaltigen Designlösungen
verkörpert."
Dr. Mai El-Basel, Forschungsleiterin für Innenarchitektur an der Abu Dhabi
University, fügte hinzu:?Aus architektonischer und technischer Sicht weist PSB®
eine hervorragende Tragfähigkeit und Vielseitigkeit auf. Es weist in
unterschiedlichen Umgebungen eine hohe Leistungsfähigkeit auf und ist somit ein
praktisches und skalierbares Material für Transformationsprojekte, bei denen
Wiederverwendung, Kulturerhalt und Umweltverantwortung im Vordergrund stehen."
?Aus architektonischer, gestalterischer und bautechnischer Sicht weist PSB® eine
hervorragende Tragfähigkeit auf und eignet sich gut für trockene Umgebungen mit
hohen Temperaturen", so Dr. Mai El-Basel hinzu.?Das PSB® von DesertBoard ist
ein praktisches und skalierbares Material, das sich perfekt in die
Klimaneutralitätsziele Europas einfügt und diese unterstützt. Diese Ziele
bestehen in einer gesamtwirtschaftlichen Reduzierung der Treibhausgasemissionen
bis 2050 im Vergleich zu 1990 um mindestens 55 % einschließlich Emissionen und
Abbau."
Im Einklang mit dem Thema von Architect@Work: Transformation
Das diesjährige Thema der A@W Hamburg,?Transformation", konzentriert sich auf
adaptive Wiederverwendung, Renovierung und nachhaltige Baupraktiken. PSB®
leistet einen direkten Beitrag zu dieser Vision, indem es Architekten ein
Material zur Verfügung stellt, das Renovierungen, Umbauten und zirkuläres Bauen
ermöglicht und gleichzeitig die kulturelle und ökologische Integrität bewahrt.
?Architect@Work ist die ideale Plattform, um PSB® europäischen Architekten,
Designern und Bauinnovatoren vorzustellen", so Kamal Farah, Direktor bei
DesertBoard.?Hier treffen Innovation und Design aufeinander, und unsere
Anerkennung sowohl durch die Forschung der Abu Dhabi University als auch durch
die iF Design Awards beweist, dass PSB® bereit ist, Europas Wandel hin zu
nachhaltigem Bauen zu unterstützen."
Über Laborversuche hinaus wurde die Forschung bereits auf reale
Designanwendungen ausgeweitet. Studierende des Fachbereichs Innenarchitektur an
der Abu Dhabi University entwickelten Möbelprototypen wie Stühle und Trennwände
unter Verwendung von PSB® und bestätigten damit dessen Festigkeit,
Vielseitigkeit und ästhetisches Potenzial. Diese angewandte Innovation
demonstriert die Bereitschaft von PSB®, sowohl den Architektur- als auch den
Designmarkt weltweit zu bedienen.
Weltweite Anerkennung: Vier iF Design Awards
Anfang dieses Jahres wurde DesertBoard als erstes Unternehmen aus dem Golf-
Kooperationsrat in der Geschichte der iF Awards mit vier Auszeichnungen in den
Kategorien Gebäudetechnik und Baumaterialien geehrt. Die Titel gingen an
DesertBoard für:
* Bestes nachhaltiges Baumaterial
* Beste nachhaltige Gebäudefassade
* Bester nachhaltiger Türkern
* Beste feuerbeständige nachhaltige Tür
Die iF Design Awards, die von einer internationalen Jury aus 131 Designexperten
aus 23 Ländern bewertet werden, würdigten die Vorreiterrolle von DesertBoard bei
der Neudefinition der Bauindustrie mit PSB®.
Ausgezeichnete Anwendungen
PSB® hat sich bereits in hochkarätigen Projekten bewährt, darunter der Pavillon
?On Weaving" - eine modulare Konstruktion aus 1.316 PSB®-Platten. Der Pavillon
wurde auf der Islamischen Kunstbiennale 2025 in Saudi-Arabien mit dem erstmals
verliehenen AlMusalla-Preis ausgezeichnet und im August 2025 auf der Wiener
Biennale in Wien präsentiert, wodurch die Anpassungsfähigkeit von PSB® in der
Architektur hervorgehoben wurde, die Nachhaltigkeit, kulturelle Resonanz und
innovatives Design vereint.
Vom regionalen Debüt zur europäischen Expansion
Nach seiner Präsentation auf der Saudi Wood Expo plant DesertBoard die Expansion
in europäische Märkte, wo die Nachfrage nach nachhaltigen Alternativen zu Holz
im Einklang mit den EU-Standards für grünes Bauen und den Zielen der
Kreislaufwirtschaft weiter wächst.
Wir freuen uns, Sie auf der Architect@Work Hamburg vom 17. bis 18. September
2025 in Halle B7 der Hamburg Messe begrüßen zu dürfen.
Weitere Informationen zu Palm Strand Board und seinen Anwendungsbereichen finden
Sie unter:
https://youtu.be/aFlMk6nY6Bk? si=ilQUiJQiCzOJZreQ
(https://youtu.be/aFlMk6nY6Bk?si=ilQUiJQiCzOJZreQ)https://www.instagram.com/dese
rtboard/
https://www.desertboard.ae/
Medienkontakt
Chuma Goodwin
Press@fsmuae.com (mailto:Press@fsmuae.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ea774387-
3471-47b4-8752-180c40e1c09f
Â°