DAX24.097 -2,2%Est505.859 -2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8600 -2,6%Nas22.749 +0,4%Bitcoin58.267 -1,0%Euro1,1633 -0,5%Öl80,56 +3,2%Gold5.309 -0,3%
GNW-News: Telkomsel erweitert Capsyl Cloud-Bereitstellung mit Synchronoss

03.03.26 07:33 Uhr

^BRIDGEWATER, New Jersey, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss

Technologies, Inc. (?Synchronoss" oder das?Unternehmen"), ein weltweit

führender Anbieter und Innovator im Bereich persönlicher Cloud-Plattformen, gab

heute die weitere Ausweitung seiner Partnerschaft mit Telkomsel

(https://www.telkomsel.com/en), Indonesiens führendem Mobilfunknetzbetreiber,

bekannt. Nach der erfolgreichen Einführung von Capsyl Cloud für

Mobilfunkkundinnen und -kunden plant Telkomsel, den Dienst auf Premium-Tarife

sowie Prepaid-Vorteile auszuweiten. Die kommerzielle Verfügbarkeit ist für 2026

vorgesehen. Damit unterstreicht der Betreiber seine Strategie, ein

netzbetreibergeführtes Cloud-Erlebnis anzubieten, das sich klar von Over-the-

Top-Alternativen differenziert.

Nach dem Launch im März 2025 wurde der Service Schritt für Schritt auf die

gesamte Mobilfunkbasis von Telkomsel ausgerollt. Im Juni 2025 integrierte

Telkomsel im Rahmen ausgewählter Tarife 50 GB Cloud-Speicher als inkludierten

Vorteil. Im September 2025 folgte die Einführung einer Premium-Stufe mit 100 GB

und 200 GB. Damit können Kundinnen und Kunden ihre Fotos, Videos und anderen

persönlichen digitalen Inhalte sicher speichern, organisieren und

geräteübergreifend darauf zugreifen.

Im ersten Quartal 2026 wird Telkomsel auf dem bestehenden Service aufbauen und

zusätzliche Prepaid-Vorteile, Paketangebote sowie schrittweise Verbesserungen

einführen. Ziel ist es, die Auswahl für Mobilfunkkundinnen und -kunden zu

erweitern und die Bindung zu vertiefen. Im Rahmen seiner längerfristigen Roadmap

plant Telkomsel, Premium-Stufen für alle Mobilfunkkundinnen- und -kunden

verfügbar zu machen. Die kommerzielle Einführung ist für 2026 vorgesehen, sodass

alle Telkomsel Nutzerinnen und Nutzer sichere Cloud-Speicher- und Content-

Management-Funktionen nutzen können.

?Die kontinuierliche Erweiterung von Capsyl durch Telkomsel zeigt, wie wichtig

persönliche Cloud-Dienste mittlerweile sowohl für Postpaid- als auch für

Prepaid-Erfahrungen sind", erklärte Pat Doran, Chief Technology Officer und

Executive Vice President von Synchronoss.?Mit der Ausweitung der Cloud-

Funktionen auf beide Kundensegmente schafft Telkomsel ein einheitlicheres

digitales Ökosystem und eröffnet gleichzeitig neue Chancen, Kundenbindung und

langfristige Loyalität zu stärken."

?Angesichts der steigenden Nachfrage nach digitalen Tools und des schnell

wachsenden Cloud-Marktes möchte Telkomsel, dass seine Kundinnen und Kunden einen

digitalen Lebensstil mit Cloud-Diensten genießen können", so Lesley Simpson,

Vice President of Digital Lifestyle bei Telkomsel.?Dank der erfolgreichen

Einführung von Capsyl Cloud können unsere Postpaid-Kundinnen und Kunden den

Service noch besser nutzen, während wir uns darauf vorbereiten, diesen Service

allen Mobilfunknutzerinnen und -nutzern mit Premium-Tarifen anzubieten. In

Kombination mit einem verbesserten 5G-Erlebnis unterstreicht diese

Weiterentwicklung unser Engagement, sichere und praktische digitale Lösungen zu

liefern, die sich nahtlos in den Alltag integrieren lassen."

Capsyl Cloud ist eine sichere, plattformübergreifende persönliche Cloud-Lösung.

Sie ermöglicht es Nutzerinnen und Nutzern, Fotos, Videos und Dateien auf

Smartphones, Tablets und Computern zu sichern, zu organisieren und zu schützen.

Die Plattform bietet gestaffelte Speicheroptionen, gebündelte Angebote und

Premium-Upgrades, sodass Anbieter Cloud-Dienste gezielt auf unterschiedliche

Kundensegmente zuschneiden können.

Über Telkomsel

Telkomsel ist Indonesiens größter Anbieter digitaler Telekommunikationsdienste

und versorgt landesweit Hunderte Millionen Mobilfunkkundinnen und -kunden. Als

Teil der Telkom Group bietet Telkomsel ein umfangreiches Portfolio an

Konnektivitäts-, Digital- und Lifestyle-Diensten und treibt damit die digitale

Transformation Indonesiens für Privatkundinnen und -kunden, Unternehmen und

Gemeinschaften voran.

Über Synchronoss

Synchronoss Technologies, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter persönlicher

Cloud-Lösungen und unterstützt Dienstleister dabei, sichere und sinnvolle

Verbindungen zu ihren Kundinnen und Kunden aufzubauen. Die SaaS-Cloud-Plattform

von Synchronoss vereinfacht Onboarding-Prozesse und stärkt die Kundenbindung

durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI), maschinellem Lernen und

weiteren fortschrittlichen Funktionen. So profitieren Anbieter von höheren

Einnahmen, geringeren Kosten und schnelleren Markteinführungen. Millionen von

Abonnentinnen und Abonnenten vertrauen darauf, dass Synchronoss ihre

wertvollsten Erinnerungen und wichtigen digitalen Inhalte schützt. Erfahren Sie

unter www.synchronoss.com (http://www.synchronoss.com), wie unsere Cloud-

Lösungen die Art und Weise, wie Sie sich mit Ihrer digitalen Welt verbinden, neu

definieren.

Medienkontakt:

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com (mailto:dcilea@springboardpr.com)

Â°

