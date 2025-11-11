DAX24.071 +0,5%Est505.716 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,98 -4,7%Nas23.351 -0,8%Bitcoin89.227 -2,6%Euro1,1597 +0,3%Öl64,94 +1,4%Gold4.112 -0,1%
Shutdown-Ende naht: Dow im Plus -- DAX fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Plug Power-Aktie schwächer: Verluste eingedämmt bei etwas höherem Umsatz
Alphabet-Aktie leichter: Google investiert Milliardenbetrag in Deutschland
Fokus auf Aktienkurs

GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag schwächer

11.11.25 16:08 Uhr
GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag schwächer

Die Aktie von GoPro gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die GoPro-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,9 Prozent auf 1,57 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GoPro
1,35 EUR 0,01 EUR 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:50 Uhr fiel die GoPro-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 1,57 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte GoPro-Aktie bei 1,55 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,60 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 112.109 GoPro-Aktien.

Am 24.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,05 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 93,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,40 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 74,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

GoPro-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GoPro am 06.11.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 37,07 Prozent auf 162,92 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 258,90 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2026 terminiert.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,230 USD je GoPro-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Stefano Tinti / Shutterstock.com

mehr Analysen