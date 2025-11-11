ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Ströer auf 45 Euro - 'Overweight'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer (Ströer SECo) nach der Telefonkonferenz zu den vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal von 52 auf 45 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Overweight" belassen. Zwar habe das Management des Werbevermarkters zuversichtliche Aussagen gemacht, aber die Investoren bräuchten mehr Daten darüber, dass der Werbeumsatz 2026 wieder zulegen werde, schrieb Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 15:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 15:37 / GMT
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|18:01
|Ströer SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:46
|Ströer SECo Buy
|Warburg Research
|11:31
|Ströer SECo Outperform
|Bernstein Research
|10:51
|Ströer SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.2025
|Ströer SECo Outperform
|Bernstein Research
