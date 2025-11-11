DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,25 -2,9%Nas23.398 -0,6%Bitcoin89.199 -2,7%Euro1,1600 +0,3%Öl65,22 +1,8%Gold4.112 -0,1%
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX schließt fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
Ausblick: Alcon legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Alcon legt Quartalsergebnis vor
UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Ströer auf 45 Euro - 'Overweight'

11.11.25 18:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ströer SE & Co. KGaA
33,40 EUR -3,00 EUR -8,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer (Ströer SECo) nach der Telefonkonferenz zu den vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal von 52 auf 45 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Overweight" belassen. Zwar habe das Management des Werbevermarkters zuversichtliche Aussagen gemacht, aber die Investoren bräuchten mehr Daten darüber, dass der Werbeumsatz 2026 wieder zulegen werde, schrieb Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 15:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 15:37 / GMT

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

DatumMeistgelesen
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
18:01Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
11:46Ströer SECo BuyWarburg Research
11:31Ströer SECo OutperformBernstein Research
10:51Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025Ströer SECo OutperformBernstein Research
