Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: Dow leichter -- DAX gibt nach -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Rätsel um die Microsoft-Aktie: Warum fällt der Tech-Riese trotz starker Quartalszahlen? Rätsel um die Microsoft-Aktie: Warum fällt der Tech-Riese trotz starker Quartalszahlen?
Kryptokurse am Donnerstagnachmittag Kryptokurse am Donnerstagnachmittag
Profil
GoPro im Fokus

GoPro Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von GoPro

13.11.25 16:08 Uhr
GoPro Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von GoPro

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von GoPro. Zuletzt fiel die GoPro-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 1,62 USD ab.

Die GoPro-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 1,62 USD. Der Kurs der GoPro-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,60 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,60 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 67.535 GoPro-Aktien umgesetzt.

Am 24.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,05 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 88,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GoPro-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 0,40 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die GoPro-Aktie mit einem Verlust von 75,34 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GoPro am 06.11.2025. Das EPS lag bei -0,13 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,05 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 162,92 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 37,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 258,90 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.02.2026 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD je GoPro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

In eigener Sache

Übrigens: GoPro und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Stefano Tinti / Shutterstock.com

Analysen zu GoPro

DatumRatingAnalyst
26.09.2018GoPro OutperformOppenheimer & Co. Inc.
09.01.2018GoPro NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
09.01.2018GoPro SellDougherty & Company LLC
02.10.2017GoPro SellDougherty & Company LLC
31.07.2017GoPro Equal-WeightMorgan Stanley
