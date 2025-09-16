GoPro Aktie News: GoPro verteuert sich am Nachmittag kräftig
Die Aktie von GoPro gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 8,2 Prozent auf 2,52 USD zu.
Um 15:53 Uhr stieg die GoPro-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 8,2 Prozent auf 2,52 USD. Der Kurs der GoPro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2,58 USD zu. Bei 2,35 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 502.565 GoPro-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.09.2025 bei 2,58 USD. Gewinne von 2,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,40 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GoPro-Aktie derzeit noch 84,19 Prozent Luft nach unten.
Für GoPro-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GoPro am 11.08.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,03 Prozent auf 152,64 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte GoPro 186,22 Mio. USD umgesetzt.
Die GoPro-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,130 USD je GoPro-Aktie.
