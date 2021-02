Vodafone & Vantage Towers: Funkmasten-Mega-Emission im März an die Börse

€uro am Sonntag

von Redaktion Euro am Sonntag



Mit einem Volumen von bis zu 18 Milliarden Euro könnte es die größte Emission des Jahres 2021 in Europa werden und der größte Börsengang in Frankfurt seit Siemens Healthineers vor vier Jahren. Dabei soll ein "beachtlicher Minderheitsanteil" an die Börse gehen.

Der Funkmasten-Betreiber Vantage Towers hat seine Pläne nun offiziell erklärt und will damit die gute Stimmung am Kapitalmarkt ausnutzen. Anfang Februar debütierte der Berliner Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 und wurde mit knapp zwölf Milliarden Euro bewertet.

