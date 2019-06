Analyst: Die Amazon-Aktie könnte in ungeahnte Höhen aufsteigen

Aktien in diesem Artikel Amazon 1.599,20 EUR

Auch beim E-Commerce-Riesen Amazon könnte man davon ausgehen, dass irgendwann eine Grenze erreicht ist, ab der es nicht mehr weitergeht. Doch danach sieht es, wenn man Analystenstimmen trauen will, ganz und gar nicht aus. Denn Amazon verbessert sein Geschäftsmodell und verbreitert seine Angebote dahingehend, dass auch in Zukunft noch Wachstum generiert werden kann und die Amazon-Aktie ungeahnte Höhen erreichen könnte.

Kursziel bei 2.750 US-Dollar

So geht Michael Levine, Analyst bei Pivotal Research, davon aus, dass der Aktienkurs des Onlinehandels-Giganten in einem Jahr um 50 Prozent steigen könnte. Als Kursziel gibt Levine 2.750 US-Dollar an und positioniert sich damit derzeit als der größte unter den Amazon-Bullen.

Laut Angaben von TipRank.com haben derzeit alle 35 berücksichtigten Analysten ein Buy-Rating auf Amazon, das zweithöchste Preisziel des Investmantbankunternehmens Cowen liegt bei 2.500 US-Dollar pro Aktie aber noch deutlich hinter dem Kursziel von Levine. Sollte die Prognose von Levine eintreten, dürfte Amazon sich freuen: Die Marktkapitalisierung stiege dann von derzeitigen etwa 900 Milliarden US-Dollar auf 1,35 Billionen US-Dollar an. Momentan wird das Wertpapier bei ungefähr 1.816 US-Dollar gehandelt.

Amazon Web Services birgt großes Potenzial

Als Gründe für seinen positiven Ausblick führt Levine in einer Mitteilung an seine Kunden vor allem zwei Punkte an. Die Cloud-Sparte AWS (Amazon Web Services) und die geplante Verkürzung der Lieferzeit. "[...] das Cloud-Business Amazon Web Services (AWS) des Unternehmens wird die Investoren mit seinem Wachstum überraschen", schrieb Levine. Prinzipiell sieht der Analyst Amazon trotz der Verlangsamung in vielen Bereichen als den Tech-Wert, der noch am meisten Wachstumspotenzial mit sich bringt.

"Amazons Plan zur Lieferung am selben Tag ist ein signifikanter Schritt auf die Geldbörse des Kunden hin", erläutert Levine zudem weiter. Mit solch einer schnellen Lieferung könnte Amazon seine Kunden noch mehr an sich binden, denn für die meisten wird es extrem komfortabel sein, selbst bei drängenden Dingen nicht nach der Arbeit selbst in den nächsten Laden fahren zu müssen, sondern sich diese einfach am selben Tag zustellen zu lassen.

Piper Jaffray und Warren Buffett ebenfalls bullish

Darüber hinaus lobte Levine das von Jeff Bezos geleitete Unternehmen für sein erstklassiges Qualitätsmanagement und das Franchise-Konzept, die im gesamten Internet einmalig seien. Aus diesem Grund sei Amazon ein "Name, den man haben muss, mit einem großen Potenzial sogar vom Stand jetzt".

Levine gesellt sich mit seinem Ausblick in eine Reihe mit anderen Größen, die bullish auf die Zukunft Amazons blicken. So erhöhte erst kürzlich das Finanzunternehmen Piper Jaffray sein Kursziel für Amazon auf 2.225 US-Dollar, in 24 bis 36 Monaten könnte der Aktienkurs sogar bei 3.000 US-Dollar liegen und das Unternehmen damit 1,5 Billionen US-Dollar wert sein. Und auch der Star-Investor Warren Buffett gab vor Kurzem bekannt, erstmals Amazon-Aktien zugekauft zu haben, er sei "ein Idiot" gewesen, nicht schon viel früher bei dem Handelsgiganten eingestiegen zu sein.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com, Twin Design / Shutterstock.com