Darum ist der Bitcoinkurs so wichtig für dessen Adaption bei Amazon, Starbucks & Co.

Der langanhaltende Kryptowinter scheint vorüber. Über ein Jahr ist es her, dass der Bitcoin während seiner unglaublichen Rally fast einen Wert von 20.000 US-Dollar erreichte. Schon kurz nach dem Allzeithoch folgte jedoch sogleich der tiefe Fall der bekanntesten Cyberdevise. Über viele Monate dümpelte der Kurs im vergangenen Jahr bei ungefähr 3.000 US-Dollar, nicht wenige sagten dem Bitcoin gar dessen Tod voraus. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 80.6% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld. - Doch es scheint das digitale Gold ist aus seinem Schlaf erwacht. Seit Beginn dieses Jahres konnte der Bitcoin eine beeindruckende Erholung an den Tag legen. Was langsam begann, steigerte sich in den letzten Wochen zu einer erneuten steilen Aufwärtskurve. So stieg der Wert eines BTC innerhalb weniger Tage über die 7.000- und 8.000-US-Dollar-Marke und kratzte jüngst gar an den 9.000 US-Dollar. Im Vergleich zum ersten Quartal 2019 konnte das Internetgeld gar einen Wertzuwachs von 92 Prozent verbuchen, wie Krypto-Experte Josh Olszewicz in einem Tweet deutlich machte.

Wachsende Akzeptanz der Kryptowährung

Während der Bitcoin-Kurs fast täglich neue 52-Wochen-Hochs erreicht, erfreut er sich auch einer wachsenden Adaption. Mehr und mehr namhafte Unternehmen akzeptieren Bitcoin, aber auch andere Kryptowährungen wie Ethereum, Litecoin etc. als Zahlungsmittel. So kann, zumindest in den USA, derzeit bei Amazon, Starbucks, Whole Foods, Gamestop und Bed Bath & Beyond mit digitalen Währungen bezahlt werden. Diese Unternehmen gehören dabei lediglich zur zweiten Generation von Geschäften, die sich den Cyberdevisen gegenüber öffneten. Zu den ersten gehörten beispielsweise Microsoft, Expedia und Reddit. Allerdings setzten letztere die Zahlungsmethode nach dem massiven Kursabsturz des Bitcoin 2018 aus. Es scheint demnach, dass der Kursverlauf des Bitcoin für die Adaption der Kryptowährung von größter Bedeutung ist. Steigt der Kurs, öffnen sich mehr Unternehmen der Cyberdevise, fällt er jedoch massiv, leidet darunter auch die Akzeptanz. Darüber hinaus sehen sich bei fallenden Kursen auch mehr Coin-Besitzer dazu veranlasst ihre Bitcoins zu halten, da die Hoffnung besteht, der Kurs könnte erneut steigen. Statt die Coins wie ein Zahlungsmittel zu benutzen, werden sie wie eine Anlageklasse behandelt, eben digitales Gold.

Von Adaption, Nachfrage und Kursverlauf

Dass Adaption und Kurs zusammenhängen, liegt schon in der Grundidee des Bitcoin verankert. Finden sich mehr Anwendungsmöglichkeiten der digitalen Währung, wächst die Nachfrage nach dem digitalen Coin. Schließlich benötigt niemand eine Währung, die er nirgendwo einlösen kann. Nimmt die Adaption zu, steigt die Nachfrage und damit auch der Kurs. Denn die Anzahl von Bitcoins ist begrenzt. Je mehr Miner versuchen einen Coin zu ergattern, desto schwerer wird dies. Je mehr Schürfer jedoch an der Blockchain partizipieren, desto sicherer wird das Netzwerk. Eine steigende Adaption führt demnach auch zu einer höheren Sicherheit. Eine wachsende Adaption kommt dem Bitcoin demnach auf vielen Ebenen zu Gute.

Wachsendes institutionelles Interesse am Bitcoin

Ein weiterer Faktor, der zur wachsenden Akzeptanz und steigenden Krypto-Kursen beiträgt, ist das wachsende institutionelle Interesse an den digitalen Währungen. Somit wird den Cyberdevisen weitere Legitimität verliehen, was wiederum zu einer vermehrten Akzeptanz und zu steigenden Kursen führen dürfte. Jedoch ist dieses Gleichgewicht fragil. Sollte der Preis erneut abstürzen, was bei der vergangenen extremen Volatilität des Kurses nicht unwahrscheinlich ist, könnte dies allerdings im Umkehrschluss zu einem Vertrauensverlust führen und die weitere Adaption des Coins bremsen. Betrachtet man allerdings die zehnjährige Geschichte der bekanntesten Kryptowährung, konnte sich hinsichtlich Adaption sich bereits massiv weiterentwickeln und sich stets von Kursstürzen erholen. Wie sich der Kurs weiterhin entwickelt, bleibt abzuwarten. Am 28.05.2019 markierte der Bitcoin ein neues 52-Wochen-Hoch bei 8.909,8896 US-Dollar.

