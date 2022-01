thyssenkrupp baut für Shell in Rotterdam große Wasserstoff-Anlage - Aktie stark

Das Unternehmen, das in diesem Jahr an die Börse gebracht werden soll, hat vom Energiekonzern Shell einen Auftrag zum Bau einer 200-Megawatt-Anlage für die Produktion von grünem Wasserstoff aus Standardmodulen bekommen, wie es in Dortmund mitteilte. Ein Auftragsvolumen wurde nicht genannt.

Die Anlage Hydrogen Holland I im Hafen von Rotterdam soll 2024 in Betrieb gehen und ihre elektrische Energie aus dem geplanten Offshore-Windpark Hollandse Kust Noord beziehen.

Die thyssenkrupp-Aktie steigt via XETRA 1,9 Prozent auf 10,44 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

