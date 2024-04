Günstiger als Tesla

Xiaomi hat kürzlich sein erstes Elektroauto, den SU7, vorgestellt, und das Interesse ist groß. Mit der beachtlichen Nachfrage gehen auch längere Wartezeiten für potenzielle Interessenten einher.

• Günstiger Preis treibt Nachfrage an

• Interessenten müssen sich auf längere Wartezeiten einstellen

• Xiaomi bietet flexible Bestellungs- und Rückerstattungspolitik



Deutlich günstiger als Tesla

Xiaomi betritt den Markt für Elektrofahrzeuge mit seinem neuesten Modell, dem SU7, und erregt sofort großes Interesse. Die Enthüllung des Elektroautos Ende 2023 markierte einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen. Das Fahrzeug wird vorerst nur in China erhältlich sein. Im März wurden die Preise bekannt gegeben, und es stellte sich heraus, dass der SU7 in China deutlich günstiger angeboten wird als sein Hauptkonkurrent.

Die Preise für den Xiaomi SU7 liegen nämlich weit unter denen des Tesla Model 3, wobei die Standardversion für 215.900 Yuan (ca. 27.760 Euro) angeboten wird, verglichen mit 245.900 Yuan (ca. 31.620 Euro) für den Model 3.

Große Nachfrage

Der attraktive Preis des Xiaomi SU7 lockte viele potenzielle Käufer an, aber mit der hohen Nachfrage kommen auch längere Wartezeiten. Obwohl die Auslieferungen für April geplant sind, müssen Käufer des SU7 je nach Modell zwischen 18 und 30 Wochen auf ihre Fahrzeuge warten, wie Reuters berichtet. Diese Verzögerungen sind demnach ein deutliches Zeichen für die starke Nachfrage nach dem Fahrzeug, da Xiaomi stolz darauf hinwies, dass innerhalb von nur 24 Stunden nach dem Start der Vorbestellungen bereits etwa 90.000 Bestellungen eingegangen waren.

Um potenziellen Käufern Sicherheit zu bieten, hat Xiaomi eine flexible Bestellungs- und Rückerstattungspolitik eingeführt. Trotzdem haben bisher nur wenige Kunden von ihrem Rückgaberecht Gebrauch gemacht, was auf das Vertrauen der Kunden in das Produkt hindeuten könnte. Bis zum 29. März wurden laut Unternehmensangaben lediglich 469 Anfragen für Rückerstattungen und Konfigurationsänderungen verzeichnet.

Während die Nachfrage in China stark ist, gibt es bisher keine klaren Informationen darüber, ob und wann das Fahrzeug auch in Europa erhältlich sein wird. Daher ist auch der europäische Preis noch unbekannt. Es ist jedoch möglich, dass der Preis in Europa deutlich höher sein wird als in China. Trotzdem dürfte das Interesse an einem kostengünstigen Elektroauto auch auf dem europäischen Markt groß sein.

Leistungsstarke Daten

Die Leistung und die technischen Daten des Xiaomi SU7 können durchaus überzeugen. Mit einer Leistung von 220 kW/ 300 PS und einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 5,28 Sekunden bietet das Fahrzeug eine starke Performance. Die Reichweite des SU7 wird mit 668 Kilometern nach dem CLTC-Testzyklus angegeben, was jedoch auf den europäischen WLTP-Standard umgerechnet niedriger ausfallen könnte.

Redaktion finanzen.net