Volkswagen-Konzern erhöht Dividende nach Gewinnsprung unerwartet kräftig

Je im DAX notierter Vorzugsaktie sollen 7,56 Euro an die Anleger gezahlt werden, wie Volkswagen (VW) vz ) am Freitagabend nach Börsenschluss in Wolfsburg mitteilte. Für das von Corona-Lockdowns belastete Vorjahr 2020 hatte es nur 4,86 Euro je Papier gegeben. Analysten hatten für 2021 im Schnitt lediglich mit 6,86 je Vorzugsaktie gerechnet. Die Stammaktien des Unternehmens erhalten 6 Cent weniger Dividende als die Vorzugspapiere.

WOLFSBURG (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche SE Vz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Porsche SE Vz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Porsche SE Vz

Weitere News zum Thema Porsche SE Vz Aktuelle Analysen zur Vorzugsaktie von Volkswagen finden Sie hier

Bildquellen: Gl0ck / Shutterstock.com, FotograFFF / Shutterstock.com