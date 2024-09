Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen nachmittags zu

NASDAQ 100-Performance im Fokus

Am Nachmittag zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Donnerstag geht es im NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0,31 Prozent auf 18.980,08 Punkte aufwärts. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,301 Prozent schwächer bei 18.864,42 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18.921,40 Punkten am Vortag.

Bei 18.806,83 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 19.102,36 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2,36 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 05.08.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 17.895,16 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 05.06.2024, einen Wert von 19.035,05 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.09.2023, wies der NASDAQ 100 15.508,24 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 14,73 Prozent zu Buche. Bei 20.690,97 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16.249,19 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Dollar Tree (+ 5,62 Prozent auf 67,13 USD), Tesla (+ 5,18 Prozent auf 230,77 USD), Zscaler (+ 3,79 Prozent auf 163,09 USD), Comcast (+ 2,42 Prozent auf 39,61 USD) und Amazon (+ 2,30 Prozent auf 177,31 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Copart (-7,20 Prozent auf 49,23 USD), Old Dominion Freight Line (-5,53 Prozent auf 184,83 USD), Lucid (-5,37 Prozent auf 3,62 USD), AstraZeneca (-3,15 Prozent auf 83,05 USD) und Vertex Pharmaceuticals (-2,47 Prozent auf 466,75 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 33.225.137 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,056 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Diamondback Energy-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

