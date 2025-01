Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel mit Gewinnen

NASDAQ 100 im Blick

Der NASDAQ 100 bewegte sich heute kaum.

Letztendlich schloss der NASDAQ 100 am Mittwoch nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 21.180,96 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,077 Prozent auf 21.156,76 Punkte an der Kurstafel, nach 21.173,04 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 21.242,61 Punkte, das Tagestief hingegen 20.992,08 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,72 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, den Stand von 21.622,25 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 08.10.2024, bei 20.107,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.01.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 16.649,87 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit eBay (+ 9,86 Prozent auf 69,40 USD), Synopsys (+ 2,95 Prozent auf 502,00 USD), Axon Enterprise (+ 2,72) Prozent auf 577,34 USD), Verisk Analytics A (+ 2,52 Prozent auf 280,42 USD) und Intuitive Surgical (+ 2,28 Prozent auf 544,02 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen ON Semiconductor (-7,05 Prozent auf 58,31 USD), Lucid (-6,29 Prozent auf 2,98 USD), Enphase Energy (-5,24 Prozent auf 69,66 USD), Constellation Energy (-4,61 Prozent auf 243,84 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-4,31 Prozent auf 121,84 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 48.965.803 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,544 Bio. Euro den größten Anteil.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,51 erwartet. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net