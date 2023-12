Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 bewegt sich im Plus

NASDAQ 100-Kursentwicklung

Der NASDAQ 100 gewinnt heute an Wert.

Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:56 Uhr via NASDAQ 0,44 Prozent stärker bei 16.850,81 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,235 Prozent auf 16.816,78 Punkte an der Kurstafel, nach 16.777,40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 16.813,57 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16.859,96 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 15.982,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.09.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 14.545,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2022, den Stand von 10.985,45 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 55,13 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 16.860,68 Punkten. Bei 10.696,42 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Intel (+ 4,73 Prozent auf 50,27 USD), Lucid (+ 3,17 Prozent auf 4,40 USD), Dollar Tree (+ 2,64 Prozent auf 140,17 USD), Enphase Energy (+ 2,23 Prozent auf 136,98 USD) und Atlassian A (+ 2,21 Prozent auf 246,11 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Airbnb (-1,83 Prozent auf 138,23 USD), eBay (-1,02 Prozent auf 43,38 USD), MercadoLibre (-0,89 Prozent auf 1.575,01 USD), O Reilly Automotive (-0,88 Prozent auf 943,64 USD) und JDcom (-0,72 Prozent auf 27,39 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5.341.603 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,731 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 7,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,48 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net