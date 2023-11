Gute Stimmung in Zürich: SMI notiert am Dienstagnachmittag im Plus

Index im Fokus

Der SMI gönnt sich aktuell eine Verschnaufpause.

Am Dienstag verbucht der SMI um 15:41 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0,05 Prozent auf 10.582,48 Punkte. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,176 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,024 Prozent auf 10.574,26 Punkte an der Kurstafel, nach 10.576,75 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 10.617,44 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 10.567,45 Einheiten.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, lag der SMI bei 10.837,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.08.2023, stand der SMI noch bei 11.107,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.11.2022, verzeichnete der SMI einen Stand von 10.750,39 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 gab der Index bereits um 3,61 Prozent nach. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 11.616,37 Punkte. Bei 10.251,33 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell UBS (+ 1,97 Prozent auf 22,31 CHF), Logitech (+ 1,38 Prozent auf 71,84 CHF), Givaudan (+ 1,15 Prozent auf 3.073,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,54 Prozent auf 241,20 CHF) und Sika (+ 0,53 Prozent auf 226,20 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Sonova (-2,35 Prozent auf 220,40 CHF), Richemont (-0,76 Prozent auf 110,55 CHF), Holcim (-0,61 Prozent auf 58,74 CHF), Swiss Life (-0,48 Prozent auf 586,40 CHF) und Swisscom (-0,43 Prozent auf 513,40 CHF) unter Druck.

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 5.841.065 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SMI mit 267,971 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,34 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net