Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé schiebt sich am Freitagmittag vor

Kursentwicklung

Die Aktie von Nestlé zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 88,81 CHF zu.

Das Papier von Nestlé konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 88,81 CHF. In der Spitze gewann die Nestlé-Aktie bis auf 88,90 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 88,38 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 813.564 Nestlé-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 98,62 CHF. Dieser Kurs wurde am 08.06.2024 erreicht. 11,05 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2024 (72,82 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,07 CHF, nach 3,05 CHF im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 85,56 CHF.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 24.07.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte Nestlé die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,43 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

