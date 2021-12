Intel-CEO rechnet bis 2023 mit Problemen in der Lieferkette - Intel-Aktie im Minus

Bis langfristige Lösungen gefunden sind, dürfte es aber noch lange dauern, erwarten die Chefs von Intel Wayfair und Accenture am Dienstag auf dem CEO Council Summit des Wall Street Journal.

"Die Talsohle wurde im vergangenen Sommer erreicht, jetzt wird es langsam besser", sagte Niraj Shah, CEO und Mitbegründer des Online-Händlers Wayfair.

Der Chip-Gigant Intel, der von der weltweiten Halbleiterknappheit besonders stark getroffen ist, erwartet, dass die Probleme in der Lieferkette bis 2023 andauern werden, zum Teil auch, weil der Bau einer neuen Fabrik etwa drei Jahre dauert, sagte CEO Patrick Gelsinger.

"Wir glauben, dass die derzeitige Phase die schlimmste ist", sagte er. Im Juli hatte Gelsinger gesagt, die weltweite Halbleiterknappheit könnte sich möglicherweise bis ins Jahr 2023 erstrecken.

Intel habe zugelassen, dass sich seine Lieferketten in Asien konsolidieren, nun sei der Konzern geografisch nicht mehr so breit aufgestellt, um mit Störungen fertig zu werden. Intel habe Pläne für eine große US-Fabrik, die Gelsinger als "Megastandort" bezeichnete, um die Produktion näher an den Ort zu verlegen, an dem die Chips benötigt werden.

Julie Sweet, CEO des Beratungsunternehmens Accenture, sagte, dass "Lieferketten nicht über Nacht verlagert werden" und dass globale Verschiebungen Zeit brauchen, um sich zu entfalten. "China wird weiterhin ein wichtiger Lieferant für die ganze Welt sein", fügte sie hinzu.

Die Schwierigkeiten der Unternehmen, das zu bekommen, was sie brauchen, sind vielschichtig: Die hohe Nachfrage und die Engpässe haben den internationalen Handel verlangsamt, die Pandemie hat die Arbeitswelt verändert und den Arbeitskräftemangel verschärft, und schwere Unwetter haben den Zugang zu den Ressourcen einiger wichtiger Materialien eingeschränkt.

Die erschwerte Verfügbarkeit und Qualität von Waren und Dienstleistungen hat sich sowohl auf kleine Unternehmen im ganzen Land als auch auf größere Firmen, wie z. B. Automobilhersteller, ausgewirkt. Die Schwierigkeiten haben dazu geführt, dass die Unternehmensleiter weniger auf die Kosten achten und sich mehr auf die Bedienung der Kundennachfrage konzentrieren.

Am Dienstag sagte Verkehrsminister Pete Buttigieg, die US-Regierung versuche, kurzfristige Probleme wie die Überlastung der Häfen zu entschärfen und plane gleichzeitig längerfristige Infrastrukturausgaben, um den Druck auf die Unternehmen zu verringern.

"Wir alle wissen, dass die Pandemie, solange sie existiert, Löcher in alle unsere Lieferketten reißen wird", sagte er.

Die Intel-Aktie notiert im NASDAQ-Handel am Mittwoch zeitweise 0,68 Prozent höher bei 52,22 US-Dollar.

