Handel in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Start des Dienstagshandels

Heute im Fokus

Salzgitter verkauft Mannesmann Stainless Tubes. Nagarro peilt Umsatz-Milliarde an. US-Investor könnte womöglich Superdry übernehmen. Air Liquide mit Gewinnplus. Capital One plant Übernahme von Discover. Wells Fargo-Analyst verpasst Super Micro Computer-Aktie Dämpfer. Microsoft gibt auch in Spanien Milliarden für KI aus. HHLA meldet Gewinneinbruch in 2023.