Handel in New York: Letztendlich Pluszeichen im Dow Jones

Dow Jones-Performance im Fokus

Der Dow Jones stieg heute.

Zum Handelsschluss sprang der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,52 Prozent auf 42.518,28 Punkte an. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 18,833 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,881 Prozent schwächer bei 41.924,68 Punkten, nach 42.297,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 42.157,03 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 42.544,57 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, mit 43.828,06 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 14.10.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 43.065,22 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 37.592,98 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Caterpillar (+ 2,50 Prozent auf 371,57 USD), 3M (+ 1,94 Prozent auf 137,21 USD), Sherwin-Williams (+ 1,64) Prozent auf 341,64 USD), Travelers (+ 1,54 Prozent auf 236,93 USD) und Goldman Sachs (+ 1,52 Prozent auf 571,53 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Boeing (-2,08 Prozent auf 167,02 USD), Merck (-1,32 Prozent auf 99,65 USD), Nike (-1,26 Prozent auf 71,17 USD), Amgen (-1,14 Prozent auf 267,10 USD) und NVIDIA (-1,10 Prozent auf 131,76 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 40.549.710 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 3,452 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Verizon-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Mit 7,24 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net