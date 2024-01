Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich nachmittags leichter

NASDAQ 100-Marktbericht

Der NASDAQ 100 erleidet am dritten Tag der Woche Verluste.

Am Mittwoch geht es im NASDAQ 100 um 19:59 Uhr via NASDAQ um 0,80 Prozent auf 16.412,04 Punkte abwärts. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,790 Prozent auf 16.413,26 Punkte an der Kurstafel, nach 16.543,94 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 16.471,08 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 16.376,30 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der NASDAQ 100 bereits um 1,53 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, den Wert von 15.997,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.10.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 14.565,62 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 03.01.2023, einen Stand von 10.862,64 Punkten auf.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Pinduoduo (spons ADRs) (+ 2,20 Prozent auf 148,84 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 1,73 Prozent auf 920,66 USD), Diamondback Energy (+ 1,73 Prozent auf 159,72 USD), Amgen (+ 1,19 Prozent auf 300,92 USD) und JDcom (+ 0,92 Prozent auf 27,45 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Enphase Energy (-6,24 Prozent auf 123,05 USD), Illumina (-4,40 Prozent auf 131,55 USD), PayPal (-4,05 Prozent auf 58,97 USD), Align Technology (-3,87 Prozent auf 258,50 USD) und Lucid (-3,25 Prozent auf 4,02 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 8.672.732 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,731 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Diamondback Energy-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,79 zu Buche schlagen. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,34 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net