Handel in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus

Index-Bewegung

Für den S&P 500 ging es zum Handelsende aufwärts.

Am Freitag stieg der S&P 500 via NYSE zum Handelsende um 1,18 Prozent auf 4.308,50 Punkte. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 36,979 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0,618 Prozent leichter bei 4.231,87 Punkten, nach 4.258,19 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 4.219,55 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4.324,10 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der S&P 500 bereits um 0,560 Prozent. Vor einem Monat, am 06.09.2023, wies der S&P 500 einen Wert von 4.465,48 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 06.07.2023, den Wert von 4.411,59 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 06.10.2022, bei 3.744,52 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2023 ein Plus von 12,67 Prozent zu Buche. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 4.607,07 Punkten. Bei 3.794,33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell First Republic Bank (+ 40,00 Prozent auf 0,07 USD), Pioneer Natural Resources (+ 10,45 Prozent auf 237,43 USD), MarketAxess (+ 5,82 Prozent auf 238,73 USD), MGM Resorts International (+ 4,86 Prozent auf 36,48 USD) und Monolithic Power Systems (+ 4,85 Prozent auf 473,68 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Dominos Pizza (-5,97 Prozent auf 341,56 USD), Church Dwight (-4,70 Prozent auf 85,99 USD), Lumen Technologies (-4,44 Prozent auf 1,29 USD), Lamb Weston (-4,38 Prozent auf 93,47 USD) und Ball (-3,33 Prozent auf 46,13 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 16.152.052 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,577 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

In diesem Jahr präsentiert die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Unter den Aktien im Index präsentiert die The Western Union Company-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net