Handel in Zürich: SMI klettert am Mittag

Index-Performance

Der SMI verzeichnet am Mittag Kursanstiege.

Werte in diesem Artikel

Um 12:08 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,64 Prozent höher bei 12.328,36 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,437 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,130 Prozent auf 12.266,00 Punkte an der Kurstafel, nach 12.250,11 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 12.265,72 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 12.340,88 Punkten erreichte.

SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 1,31 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 22.07.2024, den Stand von 12.296,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.05.2024, lag der SMI bei 11.958,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.08.2023, wies der SMI einen Stand von 10.875,68 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 10,37 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 12.434,03 Punkten. Bei 11.064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Swiss Re (+ 3,16 Prozent auf 114,40 CHF), Sika (+ 1,69 Prozent auf 264,80 CHF), Partners Group (+ 1,21 Prozent auf 1.216,00 CHF), Richemont (+ 0,92 Prozent auf 137,50 CHF) und Lonza (+ 0,90 Prozent auf 561,80 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Logitech (-0,13 Prozent auf 78,54 CHF), Givaudan (+ 0,31 Prozent auf 4.201,00 CHF), Nestlé (+ 0,31 Prozent auf 89,72 CHF), Roche (+ 0,32 Prozent auf 284,10 CHF) und Novartis (+ 0,36 Prozent auf 100,62 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Im SMI ist die Swiss Re-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 666.431 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 241,885 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

2024 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,85 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

