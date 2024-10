Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag im Minus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 252,40 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 252,40 EUR. Die Hannover Rück-Aktie gab in der Spitze bis auf 251,20 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 253,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 23.920 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 261,20 EUR erreichte der Titel am 05.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 196,25 EUR fiel das Papier am 09.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 22,25 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,57 EUR, nach 7,20 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 266,67 EUR.

Hannover Rück veröffentlichte am 12.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,00 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,94 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,53 Prozent auf 6,80 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 11.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 10.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 19,12 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

