Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochmittag im Minus

Kursentwicklung

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Hannover Rück gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 258,00 EUR abwärts.

Um 11:46 Uhr fiel die Hannover Rück-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 258,00 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Hannover Rück-Aktie bei 257,40 EUR. Mit einem Wert von 257,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16.424 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.09.2024 bei 260,40 EUR. Gewinne von 0,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 193,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 7,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,59 EUR je Hannover Rück-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 265,00 EUR.

Hannover Rück gewährte am 12.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,00 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hannover Rück ein EPS von 3,94 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,80 Mrd. EUR – ein Plus von 10,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hannover Rück 6,15 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 10.11.2025.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 19,14 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: DAX schließt in der Verlustzone

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich letztendlich schwächer

Börse Frankfurt: DAX am Dienstagnachmittag leichter