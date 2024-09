Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 254,70 EUR nach.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 254,70 EUR. Die Abwärtsbewegung der Hannover Rück-Aktie ging bis auf 254,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 255,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.491 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 261,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.09.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,55 Prozent hinzugewinnen. Am 09.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 196,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 22,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 7,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,57 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 265,00 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 12.08.2024 vor. Hannover Rück hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,00 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,94 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,80 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,15 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 11.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 10.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 19,09 EUR in den Büchern stehen haben wird.

