Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochvormittag stärker

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 254,50 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 254,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Hannover Rück-Aktie bei 255,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 254,10 EUR. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 2.324 Aktien.

Am 15.10.2024 markierte das Papier bei 265,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 4,36 Prozent Luft nach oben. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 208,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,65 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 7,20 EUR aus. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 272,57 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 11.11.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,64 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,39 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,71 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 13.03.2025 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 05.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 19,53 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

