Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag kaum bewegt

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Hannover Rück. Im XETRA-Handel kam die Hannover Rück-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 244,30 EUR.

Mit einem Wert von 244,30 EUR bewegte sich die Hannover Rück-Aktie um 11:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 246,10 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Hannover Rück-Aktie bei 240,70 EUR. Mit einem Wert von 242,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 36.094 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 261,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.09.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 196,25 EUR fiel das Papier am 09.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 19,67 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Hannover Rück-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 7,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,57 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 266,67 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Am 12.08.2024 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,94 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 6,80 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,15 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 11.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 10.11.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 19,09 EUR je Hannover Rück-Aktie.

