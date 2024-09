Hannover Rück Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Hannover Rück

Aktienentwicklung

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 253,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 253,40 EUR. Die Hannover Rück-Aktie sank bis auf 253,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 254,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 671 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 05.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 261,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie. Bei 196,25 EUR fiel das Papier am 09.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 22,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Hannover Rück-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,57 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 265,00 EUR an.

Am 12.08.2024 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 5,00 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 3,94 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Hannover Rück im vergangenen Quartal 6,80 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hannover Rück 6,15 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 11.11.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 10.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Hannover Rück.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,09 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Hannover Rück-Analyse: Kaufen-Bewertung von DZ BANK für Hannover Rück-Aktie

Rückversicherung: Hannover Rück sieht Abflachung des Preisanstiegs - Aktie fester

Swiss Re-Aktie in Grün: Mehr Schäden führen zu wachsendem Rückversicherungsbedarf