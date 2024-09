Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Donnerstagmittag im Plus

Kursverlauf

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Hannover Rück legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 252,90 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 252,90 EUR zu. Bei 254,00 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 252,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 15.973 Hannover Rück-Aktien.

Bei 261,20 EUR markierte der Titel am 05.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,28 Prozent. Am 09.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 196,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 22,40 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Hannover Rück-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 7,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,57 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 265,00 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 12.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 5,00 EUR gegenüber 3,94 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,80 Mrd. EUR – ein Plus von 10,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hannover Rück 6,15 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 10.11.2025.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2024 auf 19,09 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

