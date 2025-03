Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück fällt am Freitagmittag

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 271,90 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 271,90 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Hannover Rück-Aktie bis auf 270,50 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 274,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 42.879 Hannover Rück-Aktien.

Am 13.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 280,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,13 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 208,90 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 23,17 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Hannover Rück-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,75 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 291,86 EUR aus.

Hannover Rück gewährte am 13.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 4,18 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 3,64 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Hannover Rück mit einem Umsatz von insgesamt 7,24 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,71 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,92 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 13.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 11.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 21,12 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Hannover Rück-Aktie in Grün: Hannover Rück hebt Dividende deutlich an

Hannover Rück-Aktie: DZ BANK vergibt Bewertung

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zeigt sich leichter