Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Mittwochvormittag um Nulllinie

Die Aktie von Hannover Rück zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Hannover Rück-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 247,00 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Hannover Rück-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 247,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Hannover Rück-Aktie sogar auf 248,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 246,70 EUR. Bei 247,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.261 Hannover Rück-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.10.2024 bei 265,60 EUR. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 7,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 208,90 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 18,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Hannover Rück-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,65 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 272,57 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 11.11.2024 vor. Das EPS wurde auf 5,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 3,64 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,39 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,71 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 13.03.2025 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Hannover Rück dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 24,17 EUR je Hannover Rück-Aktie.

