Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verteidigt am Nachmittag Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 258,70 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Hannover Rück-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 258,70 EUR. In der Spitze gewann die Hannover Rück-Aktie bis auf 259,80 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Hannover Rück-Aktie bei 257,40 EUR. Mit einem Wert von 258,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 26.186 Stück.

Am 15.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 265,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,67 Prozent hinzugewinnen. Am 09.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 196,25 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 24,14 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,63 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 7,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 266,67 EUR.

Am 12.08.2024 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,94 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 6,80 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 6,15 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 11.11.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 10.11.2025.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2024 auf 19,18 EUR je Aktie.

