Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Das Papier von Hannover Rück konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 234,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere um 15:52 Uhr 0,4 Prozent. Bei 234,90 EUR erreichte die Hannover Rück-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 234,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 20.708 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 256,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 9,66 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.07.2023 bei 188,65 EUR. Abschläge von 19,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,13 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 7,20 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 256,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 14.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,63 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,02 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,45 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,53 Mrd. EUR ausgewiesen.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 12.08.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 12.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2024 18,62 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

JP Morgan Chase & Co.: Overweight für Hannover Rück-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: DAX am Mittag leichter

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Verluste