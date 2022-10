Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück steigt am Nachmittag

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 155,90 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 156,45 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 155,30 EUR. Bisher wurden heute 32.028 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 181,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 131,35 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 18,69 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 174,67 EUR.

Am 04.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 3,19 EUR gegenüber 3,02 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.008,90 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.655,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Hannover Rück am 03.11.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 09.11.2023 dürfte Hannover Rück die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 11,77 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

